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Mitmachen & Staunen

Herbstferien: Kultur-Spaß für die ganze Familie

Rudolf Preyer
von
Mutter-Mammut mit ihrem Baby.
© MAMUZ
Museen, Theater und Kinos in ganz Niederösterreich laden Kinder zum Basteln, Staunen und Mitmachen ein. Von Keramik bis Kasperl ist für jedes Alter etwas dabei.
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Das Programm reicht von Familienführungen und Kreativstationen bis zu Theater und zeitgenössischer Kunst. Besonders groß wird es bei der Kunstmeile Krems am 26. Oktober mit mehr als 70 Programmpunkten. Am selben Tag steigt das Germanenfest in Elsarn mit Bogenschießen und Schildebemalen.

"Die Herbstferien sind eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam Zeit zu verbringen und dabei Kultur auf ganz unterschiedliche Weise zu erleben. Unser Ziel ist es, Kunst und Kultur für alle Generationen zugänglich zu machen und insbesondere Kindern und Jugendlichen Lust auf Kunst, Geschichte, Literatur und Kreativität zu vermitteln", betont LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

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Basteln und Entdecken

Im Museum Niederösterreich in St. Pölten entstehen täglich Eulenlaternen, Fledermäuse und Spinnen. Das MAMUZ Asparn/Zaya bietet Abenteuerführungen durch Steinzeit und Mittelalter. Für Theaterfans gibt es bei den Puppentheatertagen Mistelbach und im Kino Kesselhaus Krems („Shaun das Schaf“) Programm.

Wer lieber zuhört, findet im Kultur4kids-Podcast Tipps zum Waldviertel. Alle Folgen sind auf www.kultur4kids.at abrufbar.

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