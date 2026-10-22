Nia-Aufreger: "Wie der Faber hätt ichs auch hinbekommen"

In "Hinter den Schlagzeilen" sorgt der Kabarettist für einen kleinen Aufreger.

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"Rückschritt in 20 Fortschritten": Vom KI-Gefährten über die letzten Machos bis zur Schönen, die mit dem Biest im Clinch liegt: Jüngst feierte die neue Revue "Alles bleibt anders" von Jenny Frankl und Michael Niavarani im Kabarett Simpl vor ausverkauftem Haus Premiere.

Werdegang

Karriere als Priester

Jenny Frankl und Michael Niavarani waren bei "Hinter den Schlagzeilen" zu Gast und sprachen mit Patrick Budgen über ihr neues Programm und ihren Werdegang. Dabei verriet Niavarani, dass er ursprünglich Lehrer werden wollte und... Priester!

Michael Niavarani und Jenny Frankl bei "Hinter den Schlagzeilen" © Screenshot/ORF

"Wie Faber hätt ich es auch zambracht"

Budgen will das genauer wissen: "Wäre sich das ausgegangen mit deinem Privatleben?" Und Niavarani entgegnet: "Also so wie der Toni Faber hätt ich es sicher auch zambracht." Faber sorgte mit seinem Auftritt bei Budgen vor einigen Monaten für viel Aufregung.

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Beziehungsgerüchte

Jenny Frankl schwärmt von einer Bilderbuchkindheit, sie wollte schon immer Schauspielerin werden.

Das Star-Foto des Tages 1 / 4 22.10.2026: Martina Reuter ist in Bestform - nur noch wenige Tage bevor sie in den USA bei einem Bodybuilding-Wettbewerb antritt. © Instagram 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images

Nia und Frankl arbeiten so gut zusammen, weil sie einander so ähnlich sind, meinen beide. Auf die Gerüchte um eine private Liaison angesprochen lachen beide und erklären mit Augenzwinkern, dass diese rein sexuell sei.