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Niavarani und Frankl

Jubel bei Simpl-Premiere für "Alles bleibt anders"

René Wastler
von
Michael Niavarani und Jenny Frankl
© Katharina Schiffl
Vom KI-Gefährten bis zum Penis-Kostüm: Am Donnerstagabend feierte die neue Revue "Alles bleibt anders" von Jenny Frankl und Michael Niavarani im Kabarett Simpl Premiere.
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Vom KI-Gefährten über die letzten Machos bis zur Schönen, die mit dem Biest im Clinch liegt: Donnerstagabend feierte die neue Revue "Alles bleibt anders" von Jenny Frankl und Michael Niavarani im Kabarett Simpl vor ausverkauftem Haus Premiere. Den "Rückschritt in 20 Fortschritten" bejubelten auch zahlreiche prominente Gäste.

Oliver Baier, Thomas Strobl und Viktor Gernot
Oliver Baier, Thomas Strobl und Viktor Gernot © Katharina Schiffl

Prominente Gäste im Publikum

Unter den anwesenden Gästen befanden sich unter anderem Klaus Eckel, Sigrid Hauser, Viktor Gernot, Oliver Baier, Peter Kraus, Christa Kummer, Ina Regen und Werner Sobotka, die sich die Vorstellung nicht entgehen ließen.

Wolfgang Sobotko und Peter Kraus
Wolfgang Sobotko und Peter Kraus © Katharina Schiffl

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Buntes Programm auf der Bühne

Von globalen Aufregern bis zum ganz privaten Wahnsinn machten Jenny Frankl, Daniela Lehner, Lilly Rottensteiner, Joachim Brandl, Lukas Karzel, Julian Loidl und Bernhard Murg auf der Bühne vor nichts Halt. Der Ausflug in den "Macho Park", die Schönheitsbehandlung in Bodrum oder auch die polyamore Landpartie unterhielten das Publikum bestens. Für einen der Brüller des Abends sorgte Jenny Frankl im plüschigen Penis-Kostüm.

Das Simpl-Ensemble
Das Simpl-Ensemble © Katharina Schiffl

Gelungenes Finale und Moderation

Klaus Eckel und Christian Schwab
Klaus Eckel und Christian Schwab © Katharina Schiffl

Die Abrechnung der emanzipierten "Schönen" mit ihrem „Biest" bildete schließlich das fulminante Finale. Als Conférencier führte Joachim Brandl gewohnt souverän durch den gesamten Abend im Wiener Traditionshaus.

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