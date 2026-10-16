Niavarani und Frankl
Jubel bei Simpl-Premiere für "Alles bleibt anders"
Vom KI-Gefährten über die letzten Machos bis zur Schönen, die mit dem Biest im Clinch liegt: Donnerstagabend feierte die neue Revue "Alles bleibt anders" von Jenny Frankl und Michael Niavarani im Kabarett Simpl vor ausverkauftem Haus Premiere. Den "Rückschritt in 20 Fortschritten" bejubelten auch zahlreiche prominente Gäste.
Prominente Gäste im Publikum
Unter den anwesenden Gästen befanden sich unter anderem Klaus Eckel, Sigrid Hauser, Viktor Gernot, Oliver Baier, Peter Kraus, Christa Kummer, Ina Regen und Werner Sobotka, die sich die Vorstellung nicht entgehen ließen.
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Buntes Programm auf der Bühne
Von globalen Aufregern bis zum ganz privaten Wahnsinn machten Jenny Frankl, Daniela Lehner, Lilly Rottensteiner, Joachim Brandl, Lukas Karzel, Julian Loidl und Bernhard Murg auf der Bühne vor nichts Halt. Der Ausflug in den "Macho Park", die Schönheitsbehandlung in Bodrum oder auch die polyamore Landpartie unterhielten das Publikum bestens. Für einen der Brüller des Abends sorgte Jenny Frankl im plüschigen Penis-Kostüm.
Gelungenes Finale und Moderation
Die Abrechnung der emanzipierten "Schönen" mit ihrem „Biest" bildete schließlich das fulminante Finale. Als Conférencier führte Joachim Brandl gewohnt souverän durch den gesamten Abend im Wiener Traditionshaus.
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