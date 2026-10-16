Pietro Lombardi: OP-Drama! Droht Erblindung?

Im gemeinsamen Podcast mit Freund und Kollege Oliver Pocher offenbarte der Musiker Pietro Lombardi, dass seine Sehkraft auf dem rechten Auge drastisch eingebrochen ist und umgehend medizinisch interveniert werden muss.

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Große Sorge um den beliebten Chartstürmer: Der Musiker, der mit Hits wie "Señorita" und "Phänomenal" große Erfolge feierte, schlägt gesundheitlich Alarm. Bereits vor einigen Tagen hat Pietro Lombardi auf seinem Instagram-Kanal angedeutet, dass er seit mehreren Wochen unter massiven Problemen mit seinem rechten Auge leidet. Wie ernst die Situation hinter den Kulissen tatsächlich ist, wurde jedoch erst jetzt im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" mit Comedian Oliver Pocher deutlich. Dort sprach der Sänger ganz ungeschönt über die beunruhigende Verschlechterung seines Sehvermögens, die ihn zutiefst erschüttert: "Lustig ist es nicht. Es ist wirklich krass."

Auslöser des aktuellen Dramas ist offenbar ein medizinischer Eingriff, der eigentlich für mehr Lebensqualität sorgen sollte. Vor rund zwei Jahren hatte sich der Sänger dazu entschlossen, seine Augen lasern zu lassen, um auf Sehhilfen verzichten zu können. Zunächst schien auch alles nach Plan zu verlaufen; der Musiker sah nach eigener Aussage völlig klar und war mit dem Resultat rundum zufrieden. Dennoch war ihm stets bewusst, dass derartige Operationen Risiken bergen und mitunter nicht zu einhundert Prozent wie gewünscht gelingen. Nun scheinen genau jene gefürchteten Spätfolgen eingetreten zu sein, die Lombardi den Alltag massiv erschweren.

Schock-Diagnose: Hornhaut extrem ausgedünnt

Nachdem der Sänger zuletzt bemerkt hatte, dass er auf dem betroffenen Auge kaum noch etwas erkennen konnte, suchte er umgehend einen Facharzt auf. Normalerweise sei er kein Mensch, der leichtfertig Praxen aufsuche, betonte er im Gespräch mit Pocher: "Und ich gehe wirklich nur zum Arzt, wenn es ernst ist. Ich gehe da nicht zum Spaß hin." Anfangs hegte Lombardi noch die Hoffnung, dass lediglich ein harmloser Fremdkörper für die Sehstörung verantwortlich sei; er vermutete einen kleinen Splitter im Auge, der das verschwommene Sichtfeld verursachte.

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Die Realität in der Arztpraxis holte ihn jedoch brutal ein. Die eingehende Untersuchung brachte eine erschreckende Erkenntnis ans Licht: Seine Hornhaut im rechten Auge ist extrem ausgedünnt, wodurch die Sehkraft dramatisch eingebrochen ist. Messungen ergaben, dass das Auge derzeit nur noch über eine Restsehkraft von mageren 40 Prozent verfügt.

Warnung vor drohender Erblindung

Der behandelnde Augenarzt fand gegenüber dem Sänger deutliche Worte und stellte klar, dass akuter Handlungsbedarf besteht. Die Zeit drängt massiv: "Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell was machen, sonst wird es immer schlechter." Sollte der Verfall der Hornhaut nicht unverzüglich gestoppt werden, droht dem Chartstürmer im schlimmsten Szenario der vollständige Verlust des Augenlichts auf dieser Seite. Im Podcast schilderte Lombardi die drastischen medizinischen Grenzwerte: "Unter 20 Prozent bist du theoretisch blind auf dem Auge."

Nun geht es für den Künstler in eine Kölner Spezial-Augenklinik, wo er von Experten eingehend untersucht und behandelt werden soll. Zur Rettung des Sehvermögens stehen derzeit mehrere medizinische Optionen im Raum. Eine denkbare Maßnahme wäre das Einsetzen einer speziellen Kontaktlinse, die in einer Operation direkt im Auge fixiert wird. Eine endgültige Entscheidung hat der Musiker bislang noch nicht gefällt, doch eines ist ihm klar: "Es darf einfach nicht schlechter werden. Ich muss jetzt überlegen, was für mich das Sinnvollste ist."