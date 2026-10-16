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10 Jahre Flora Miranda: VIPs feierten Jubiläums-Show

Mariko Hara-Haselsteiner, Flora Miranda und Martin Traxl
© Olesya Parfenyuk
Zehn Jahre zwischen Codes und Couture: Am Donnerstag feierte die Designerin und Künstlerin Flora Miranda im SO/ Vienna ihr Jubiläum und zeigte ihre neue Kollektion.
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Die Designerin und Künstlerin Flora Miranda hat am Donnerstag im SO/ Vienna ihr zehnjähriges Jubiläum unter dem Titel "Ten Years of Flora Miranda" gefeiert und dabei ihre neue Kollektion präsentiert. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Mode und Gesellschaft folgten der Einladung zu diesem Event.

Prominente Gäste beim Jubiläum

Unter den Gästen befanden sich unter anderem Dorretta Carter, Rebecca Horner, Martin Traxl, Mariko Hara-Haselsteiner, Sebastian Haselsteiner, Claire Hoyos, Gabriel Roland und Christopher Widauer. Die Anwesenden erhielten anlässlich des Jubiläums Einblicke in die außergewöhnliche Arbeitsweise der Künstlerin.

Floa Miranda mit Dorretta Carter
Floa Miranda mit Dorretta Carter © Olesya Parfenyuk

Einblicke in generatives Design

Nach der Begrüßung vermittelte eine Präsentation Einblicke in die Möglichkeiten des generativen Designs. In einem anschließenden kuratierten Gespräch blickte Flora Miranda auf zehn Jahre ihres künstlerischen Schaffens zurück und sprach über die Ideen sowie Entwicklungen, die ihre Arbeit prägen.

Rebecca Horner mit Ehemann
Rebecca Horner mit Ehemann © Olesya Parfenyuk

Highlights und neue Werke

Zu den Höhepunkten des Abends gehörte eine Live-Performance mit Rebecca Horner. Zudem wurden neue Werke der Künstlerin vorgestellt, die die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer gestalterischen Sprache sichtbar machten.

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