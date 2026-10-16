Bald Politiker? Gabalier übernimmt Top-Job!

Der Steierer sorgt in der weiß-grünen Heimat für eine Überraschung und übernimmt ab dem neuen Jahr einen der wichtigsten Chefposten des Landes.

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Mit dem Jahreswechsel bricht für die steirische Kulturlandschaft eine neue Ära an. Wie das Land Steiermark am Freitag, dem 16. Oktober, offiziell bekanntgab, wird Willi Gabalier mit 1. Jänner 2027 zum neuen Geschäftsführer der Volkskultur Steiermark GmbH bestellt. Der renommierte Tänzer, Kunsthistoriker und Kulturmanager tritt damit die direkte Nachfolge von Simon Koiner-Graupp an, der die operative Führung der Gesellschaft seit Beginn des Jahres 2022 mit großem Engagement innehatte. Die steirische Landesregierung folgt einer klaren Empfehlung einer Expertenkommission und wird die Personalie in einer der kommenden Regierungssitzungen formal beschließen.

Der Vergabe dieses prestigeträchtigen Postens ging ein intensives und mehrstufiges Auswahlverfahren voraus. Insgesamt hatten sich 17 qualifizierte Persönlichkeiten für die Führungsposition beworben. Nach eingehender Prüfung aller Unterlagen schafften es schließlich eine Kandidatin und zwei Kandidaten in die engste Auswahl und wurden zu einem entscheidenden Hearing eingeladen. In diesem finalen Auswahlprozess setzte sich Gabalier gegen seine Mitbewerber durch und sicherte sich das einstimmige Votum der Prüfungskommission.

Klares Bekenntnis zu Tradition und kulturellem Erbe

Der künftige Geschäftsführer blickt seiner neuen Aufgabe mit spürbarer Begeisterung entgegen und betonte die immense Bedeutung dieser traditionsreichen Funktion. Er freue sich sehr über das ihm entgegengebrachte Vertrauen und die wertvolle Möglichkeit, die steirische Volkskultur in seiner neuen Rolle aktiv mitzugestalten und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Es sei ihm ein persönliches und großes Anliegen, das reiche kulturelle Erbe sowie die gewachsenen Traditionen lebendig zu halten und behutsam für kommende Generationen zu bewahren.

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Auch auf politischer Ebene stößt die Bestellung auf breite Zustimmung. Landeshauptmann Mario Kunasek von der FPÖ begrüßte die Personalentscheidung ausdrücklich. Kunasek verwies in seiner Stellungnahme insbesondere auf Gabaliers langjährige Erfahrung in der praktischen Kulturvermittlung, seine nachgewiesenen Führungsqualitäten und seine tiefe, authentische Verbundenheit mit den Bräuchen und Wurzeln der steirischen Volkskultur. Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl schloss sich den Glückwünschen an und nutzte die Gelegenheit, dem scheidenden Geschäftsführer Simon Koiner-Graupp für dessen verdienstvolle Arbeit und den substanziellen Beitrag zur Weiterentwicklung der Institution aufrichtig zu danken. Gleichzeitig strich Kornhäusl hervor, wie sehr er sich freue, dass mit Gabalier ein ausgewiesener Kenner des heimischen Kulturbetriebs das Ruder übernimmt.

Akademiker, TV-Star und Kulturgüterschützer

Einem breiten Publikum im gesamten deutschsprachigen Raum ist Willi Gabalier vor allem durch seine zahlreichen Fernsehauftritte in populären Unterhaltungsformaten wie "Dancing Stars", "Let’s Dance" oder der Erfolgssendung "Bares für Rares" bekannt. Doch der gebürtige Friesacher und ehemalige österreichische Profimeister im Tanzsport verfügt abseits des Scheinwerferlichts über ein beachtliches fachliches Fundament. Seit vielen Jahren ist er in führenden Funktionen der steirischen Kulturlandschaft aktiv verankert: Er fungiert derzeit als Präsident des Steirischen Volksbildungswerkes, bekleidet das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden eben jener Volkskultur Steiermark GmbH und gestaltet als Vorstandsmitglied die Arbeit des Steirischen Volksliedwerkes aktiv mit.

Willi ist der Bruder von Volks'rock'n'Roller Andreas Gabalier. © Getty Images

Darüber hinaus engagiert sich der ausgebildete Pädagoge intensiv in der Wissensvermittlung für die Jugend. Gabalier unterrichtet an der Mittelschule Viktor Kaplan in Graz und gibt sein Fachwissen zudem als geschätzter Lehrbeauftragter am Universitätssportinstitut Graz an Studierende weiter. Sein Verantwortungsbewusstsein für historische Werte bewies er zudem im Jahr 2024, als er sich als anerkannter Experte für Kulturgüterschutz beim Österreichischen Bundesheer einbringen konnte. Mit dieser breiten Erfahrung zwischen Scheinwerferlicht, akademischer Forschung und gelebter Heimatkultur wartet ab Jänner 2027 ein neues berufliches Kapitel auf den Steirer.