Heizöl bis Taxi
TEUER-Liste: Die 25 Inflations-Knaller
Das Leben in Österreich ist teurer geworden. Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. oe24 zeigt, was besonders im Preis zugelegt hat. Energie dominiert das Ranking.
Teuer-Ranking von Heizöl bis Taxi
- E-Card Gebühr + 81,2%
- Heizöl + 63,1%
- Computerspeicher +52%
- Diesel +42,3%
- Erdbeeren +36,4%
- Holzpellets +34,5%
- Benzin +25,5%
- Parkgebühr +20,2%
- Bahn-Jahreskarte +16,7%
- Flugticket Ausland +12,1%
- Gas +11,8%
- Hallenbad-Eintritt +11%
- Schulheft +10%
- Putenbrust +8,6%
- Nachhilfe +8,3%
- Fitnessstudio +7,6%
- Eier +6,8%
- Kartoffeln +6,4%
- Taxifahrt +5,4%
- Fernwärme +5,1 %
- Tagesmenü +4,6%
- KFZ-Haftpflichtversicherung +4,6%
- Miete +4,3%
- Kaffee +4,2%
- Massage +4,2%
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Strom wurde 9,1% billiger +++ Gas 11,8% teurer
Die Preise für Haushaltsenergie erhöhten sich um 4,4 Prozent, wobei sich Heizöl massiv verteuerte (plus 63,1 Prozent). Auch Gas verteuerte sich stärker als im August (+11,8 Prozent), ebenso die Fernwärme (+5,1 Prozent).
Strom hingegen verbilligte sich (minus 9,1 Prozent), wobei insbesondere die ab Jänner 2026 wirksamen Reduzierungen der Elektrizitätsabgabe sowie des Erneuerbaren-Förderbeitrags weiterhin preisdämpfend gewirkt hätten, erklärt die Statistik Austria.
Für zusätzliche preisdämpfende Effekte sorgten den Angaben zufolge die Einführung des Sozialtarifs für von der ORF-Gebühr befreite Haushalte sowie die Einführung des Sommer-Netztarifs.
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