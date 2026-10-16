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Heizöl bis Taxi

TEUER-Liste: Die 25 Inflations-Knaller

Aaron Brüstle
von
Heizungsregler und unscharfer 100-Euro-Schein symbolisieren Energiekosten.
© APA/Barbara Gindl
Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. oe24 zeigt die 25 größten Inflations-Knaller, vom Heizöl bis zur Taxifahrt.
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Das Leben in Österreich ist teurer geworden. Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. oe24 zeigt, was besonders im Preis zugelegt hat. Energie dominiert das Ranking.

Teuer-Ranking von Heizöl bis Taxi

  1. E-Card Gebühr + 81,2%
  2. Heizöl + 63,1%
  3. Computerspeicher +52%
  4. Diesel +42,3%
  5. Erdbeeren +36,4%
  6. Holzpellets +34,5%
  7. Benzin +25,5%
  8. Parkgebühr +20,2%
  9. Bahn-Jahreskarte +16,7%
  10. Flugticket Ausland +12,1%
  11. Gas +11,8%
  12. Hallenbad-Eintritt +11%
  13. Schulheft +10%
  14. Putenbrust +8,6%
  15. Nachhilfe +8,3%
  16. Fitnessstudio +7,6%
  17. Eier +6,8%
  18. Kartoffeln +6,4%
  19. Taxifahrt +5,4%
  20. Fernwärme +5,1 %
  21. Tagesmenü +4,6%
  22. KFZ-Haftpflichtversicherung +4,6%
  23. Miete +4,3%
  24. Kaffee +4,2%
  25. Massage +4,2%

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Strom wurde 9,1% billiger +++ Gas 11,8% teurer

Silhouette eines Strommasts mit vielen Leitungen vor einer Sonnenfinsternis am Himmel.
Strommast vor der Sonnenfinsternis. Strom wurde um 9,1% billiger. © Getty Images

Die Preise für Haushaltsenergie erhöhten sich um 4,4 Prozent, wobei sich Heizöl massiv verteuerte (plus 63,1 Prozent). Auch Gas verteuerte sich stärker als im August (+11,8 Prozent), ebenso die Fernwärme (+5,1 Prozent).

Strom hingegen verbilligte sich (minus 9,1 Prozent), wobei insbesondere die ab Jänner 2026 wirksamen Reduzierungen der Elektrizitätsabgabe sowie des Erneuerbaren-Förderbeitrags weiterhin preisdämpfend gewirkt hätten, erklärt die Statistik Austria.

Für zusätzliche preisdämpfende Effekte sorgten den Angaben zufolge die Einführung des Sozialtarifs für von der ORF-Gebühr befreite Haushalte sowie die Einführung des Sommer-Netztarifs.

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