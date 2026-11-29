Nirgendwo stiegen die Preise seit 2019 so stark wie bei uns.

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Die Wirtschaft spielt verrückt. Die meisten Aktien fallen. Gold fällt von mehr als 5.000 Dollar wieder auf 3.500 Dollar. Es fehlt an Liquidität, erklären Ökonomen.

Nur eines ist sicher: Die Preise in Österreich steigen. Sie legen hierzulande sogar stärker zu als überall sonst, wenn man den Vergleich seit 2019 hernimmt. Um mehr als ein Drittel sind die Preise in Österreich gestiegen. Die Agenda Austria hat den Warenkorb verglichen. Um 35,5 % stiegen die Preise in Österreich seit 2019 und damit deutlich stärker als im Euroraum mit 29 %.

Neue Inflationszahlen schocken diese Woche

Schon diese Woche kommt die neueste Inflationsschnellschätzung für Österreich. Im Oktober standen 3,5 Prozent Inflation in Österreich an – gegen 4,0 im Euroraum. Die schlechte Nachricht ist: Das hilft den Menschen wenig.

Auch 3,5 Prozent Teuerung ist viel zu hoch, wenn man auf 2019 zurückblickt, stieg der Euroraum nicht so stark an. Aber überall verliert der Euro an Wert. Anstatt sich die Welt schönzureden, sollte die Politik schauen, wie die Entwicklung in der Schweiz, in Schweden oder in Dänemark verlief und daraus lernen.

"Die Regierung sollte zuallererst dafür sorgen, dass sie nicht selbst zum Inflationstreiber wird", sagt Agenda Austria-Ökonom Hanno Lorenz. "Hohe Staatsausgaben, höhere Steuern und drastische Gebührenerhöhungen treiben die Preise ebenso in die Höhe wie Lohnabschlüsse, die sich nicht durch Produktivitätsgewinne abdecken lassen." Sprit und Co. Energie wurde viel teurer. Diesel kostete am Tag vor der Spritpreis-Bremse 2,252 Euro, bei Superbenzin waren es 1,944 Euro je Liter. Zu Redaktionsschluss war unklar, wie die Regierung die insgesamt 12 Cent Spritpreisbremse weiterführen wird. Österreich hat ja ein Budget-Defizitverfahren. Und Sprit wird erst im Frieden günstiger.