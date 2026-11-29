Die stille Zeit
Die erste Kerze brennt
Der erste Advent ist da. Ab heute zählt Niederösterreich die Tage bis Weihnachten, in den Pfarren werden die Kränze gesegnet. In Unterretzbach übernimmt das Pater Aegyd. Familien bringen ihre Kränze mit, damit sie mit dem Segen in die Wohnzimmer wandern.
Der Brauch ist jünger, als viele glauben. Der evangelische Pfarrer Johann Heinrich Wichern kam 1839 im "Rauhen Haus" in Hamburg auf die Idee. Seinen Waisenkindern zeigte er damit, wie lange sie noch bis Weihnachten warten mussten. Sein Kranz war ein Wagenrad mit zwei Metern Durchmesser und 28 Kerzen.
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Vier Kerzen, vier Sonntage
Weil in den Stuben kein Platz für ein Wagenrad war, schrumpfte der Kranz auf vier Kerzen. Diese stehen für die Adventsonntage. Der Kreis ohne Ende ist ein Zeichen für den ewigen Gott, das Grün steht für Leben und Hoffnung. Meist brennen drei violette Kerzen und eine rosa, die am dritten Sonntag "Gaudete" („Freuet euch“) leuchtet.
Der erste Adventkranz in einer katholischen Kirche hing erst 1924 in Köln. Heute gehört er zu fast jedem Haushalt. Das Wort "Advent" bedeutet "Ankunft". Wir Niederösterreicher können Weihnachten kaum noch erwarten.
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