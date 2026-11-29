Heute brennt die erste Kerze: Mit dem ersten Advent beginnt die stille Zeit. In Unterretzbach etwa weihte Pater Aegyd die Adventkränze.

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Der erste Advent ist da. Ab heute zählt Niederösterreich die Tage bis Weihnachten, in den Pfarren werden die Kränze gesegnet. In Unterretzbach übernimmt das Pater Aegyd. Familien bringen ihre Kränze mit, damit sie mit dem Segen in die Wohnzimmer wandern.

Bei der Adventkranzweihe. © www.retzbacherbilder.at

Der Brauch ist jünger, als viele glauben. Der evangelische Pfarrer Johann Heinrich Wichern kam 1839 im "Rauhen Haus" in Hamburg auf die Idee. Seinen Waisenkindern zeigte er damit, wie lange sie noch bis Weihnachten warten mussten. Sein Kranz war ein Wagenrad mit zwei Metern Durchmesser und 28 Kerzen.

Vier Kerzen, vier Sonntage

Weil in den Stuben kein Platz für ein Wagenrad war, schrumpfte der Kranz auf vier Kerzen. Diese stehen für die Adventsonntage. Der Kreis ohne Ende ist ein Zeichen für den ewigen Gott, das Grün steht für Leben und Hoffnung. Meist brennen drei violette Kerzen und eine rosa, die am dritten Sonntag "Gaudete" („Freuet euch“) leuchtet.

Die erste Kerze brennt. © zVg

Der erste Adventkranz in einer katholischen Kirche hing erst 1924 in Köln. Heute gehört er zu fast jedem Haushalt. Das Wort "Advent" bedeutet "Ankunft". Wir Niederösterreicher können Weihnachten kaum noch erwarten.