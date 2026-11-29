Zwölf tote Schwäne am Ennskanal lösen strenge Regeln aus. In sechs Gemeinden im Bezirk Amstetten gilt ab Dienstag Stallpflicht.

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Die Seuche ist zurück an der Enns. Auf niederösterreichischer Seite des Ennskanals wurden zwölf Schwäne positiv getestet. Der letzte Fall im Land stammt vom 15. November, in Oberösterreich kamen seither weitere Wildvögel dazu.

NÖ-Landesveterinärdirektorin Christina Riedl warnt: Gerade in der kalten Jahreszeit kann sich die Krankheit weiter ausbreiten. Die AGES hat deshalb ganz Österreich zum Gebiet mit erhöhtem Vogelgripperisiko erklärt.

Stallpflicht im Mostviertel

Geflügel muss durch Netze oder Dächer vor Wildvögeln geschützt oder im Stall gefüttert werden. Enten und Gänse müssen getrennt von anderem Geflügel gehalten werden. Getränkt wird nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben.

Noch strenger gilt es in Behamberg, Haidershofen, Ernsthofen, St. Valentin, Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla. Dort muss das Geflügel ab Dienstag in den Stall. Betriebe mit weniger als 50 Stück sind ausgenommen, wenn sie die Regeln für normale Risikogebiete einhalten.