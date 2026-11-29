2013 kaufte René Benkos Signa die Postsparkasse um 130 Millionen Euro. Nun wird das Otto-Wagner-Meisterwerk im Zuge der Insolvenz verwertet.

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Die deutsche Versicherungsgruppe R+V hat das Rennen um die von Otto Wagner geplante Wiener Postsparkasse gemacht, berichtet der "Kurier" in der Sonntagsausgabe. Die Immobilientransaktion sei diese Woche über die Bühne gegangen, beruft sich die Zeitung auf mehrere in die Transaktion involvierte Personen. Das Jugendstilgebäude wurde im Rahmen der Signa-Pleite verwertet. Wie viel Geld an den Masseverwalter fließt, ist nicht bekannt. Bereits im Herbst des Vorjahres soll es laut "Kurier" Kaufverträge gegeben haben. Allerdings kam der Konkurs der Betreibergesellschaft aus dem Umfeld der Signa Prime Selection dazwischen.

Das denkmalgeschützte Otto-Wagner-Gebäude der Postsparkasse in der Wiener Innenstadt. © WienTourismus / Christian Stempe

Die Signa-Gruppe von René Benko erwarb das Gebäude im Jahr 2013 von der Bawag PSK um 130 Millionen Euro. Die Finanzierung übernahm 2020 die R+V, die ein Höchstpfandrecht von 250 Millionen Euro eintragen ließ. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) galt als weiterer Interessent an dem Jugendstilgebäude. Schließlich ist die Postsparkasse bis zum Jahr 2118 im Rahmen eines Baurechtsvertrages für zuletzt 4,3 Millionen Euro jährlich an die BIG verpachtet. In dem Gebäude sind derzeit die Akademie der Wissenschaften und die Universität für Angewandte Kunst untergebracht. (APA)