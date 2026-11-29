Der Mordalarm in einem Wohnhaus in Floridsdorf erwies sich tatsächlich als Gewaltverbrechen - jene zweifache Mutter, eine 31-jährige Polin, die festgenommen wurde, gestand jetzt, ihren Ex getötet zu haben.

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Wien. Wie berichtet, wurde in der Ferdinand-Platzer-Gasse in Floridsdorf in der Nacht auf Samstag um 23.30 Uhr ein 35-jähriger Pole tot aufgefunden. Er wies eine Stichverletzung im Oberkörper auf - zugefügt durch ein Küchenmesser. Seine ehemalige Lebensgefährtin war ebenfalls in der Unterkunft – es ist ihre Wohnung, der Ex war nur zu Besuch, während ihre beiden Töchter beim Vater der Kinder waren.

Ständig Streit - der am Freitag ausgeartet ist

Die Frau öffnete den Beamten blutverschmiert die Tür. Bei der ersten Befragung machte die 31-Jährige widersprüchliche Angaben und zeigte sich auch äußerst unkooperativ und aggressiv, was unter anderem auch daran gelegen haben mag, dass sie nachgewiesene mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Daher kam sie zunächst einmal in die Ausnüchterungszelle, konnte aber am Samstagabend zum ersten Mal einvernommen werden.

Blutiges Küchenmesser sichergestellt

Bei der zweiten Befragung der Verdächtigen zeigte sich die 31-jährige Polin schließlich geständig. Die Frau wird im Laufe des Tages in eine Justizanstalt gebracht. Die Tatwaffe, das Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Hintergrund der Bluttat dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand laut Angaben der Beschuldigten wiederkehrende Streitigkeiten in der Vergangenheit gewesen sein; er war offenbar nach Polen gezogen und war dennoch immer wieder einmal aufgetaucht. Die Töchter der Frau - denen jetzt schonend beigebracht werden muss, dass ihre Mutter als mutmaßliche Mörderin verhaftet wurde - bleiben bei ihrem leiblichen Vater, wo sie wie gesagt zur Tatzeit auch gewesen waren.