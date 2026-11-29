Seit Donnerstag hat der Winter das ganze Land fest im Griff. Nun kündigt Star-Meteorologe Sigi Fink bereits den nächsten Wintereinbruch an.

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Seit Donnerstag ist der Großteil des Landes tief verschneit. Einen derartigen Wintereinbruch hat es in Österreich schon lange nicht gegeben. Während der Schneefall nur am Donnerstag für Winter-Zauber gesorgt hatte, bleiben die Temperaturen allerdings konstant tief.

Die Frost-Keule bleibt auch in den kommenden Tagen erhalten. In den kommenden Tagen sind Tageshöchstwerte von maximal 3 Grad zu erwarten. Minusgrade sind auch unter Tags nicht auszuschließen. Fest steht, die kalte Jahreszeit hat das Land ungewöhnlich früh fest im Griff.

Kälte-Schock am Montag in ganz Österreich. © wetteronline.at

In den kommenden Tagen ist sogar mit Temperaturen bis zu minus 16 Grad zu rechnen, ein Tiefstwert, der bereits am Sonntag beinahe geknackt in St. Jakob/Defereggental (Osttirol) wurde. Auch deshalb bleibt der Schnee abseits der befahrenen Straßen weiter liegen und deckt Österreich in eine weiße Hülle.

Erst ruhige Tage, dann Schnee-Schock

ORF-Star Sigi Fink warnt allerdings bereits schon vor dem nächsten Wintereinbruch. Nach dem Dauerfrost der nächsten Tage, die "speziell in Ober- und Niederösterreich, Wien, da und dort im Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten" erwartet werden, soll laut dem Meteorologen in einer Woche der nächste Wintereinbruch bevorstehen.

ORF-Experte Sigi Fink kündigt nächsten Wintereinbruch an. © ORF

Damit könnte bereits eine ähnliche Schnee-Walze über das Land ziehen wie vergangenen Donnerstag. Konkret meint der ORF-Wettermann, dass dies allerdings nicht vor dem 8. Dezember der Fall sein wird. Als schwachen Trost prognostiziert Fink bis dahin aber eher "ruhigeres Wetter".