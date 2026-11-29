Frostige Entspannung
Wetter-Experte warnt vor nächstem Wintereinbruch
Seit Donnerstag ist der Großteil des Landes tief verschneit. Einen derartigen Wintereinbruch hat es in Österreich schon lange nicht gegeben. Während der Schneefall nur am Donnerstag für Winter-Zauber gesorgt hatte, bleiben die Temperaturen allerdings konstant tief.
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Die Frost-Keule bleibt auch in den kommenden Tagen erhalten. In den kommenden Tagen sind Tageshöchstwerte von maximal 3 Grad zu erwarten. Minusgrade sind auch unter Tags nicht auszuschließen. Fest steht, die kalte Jahreszeit hat das Land ungewöhnlich früh fest im Griff.
In den kommenden Tagen ist sogar mit Temperaturen bis zu minus 16 Grad zu rechnen, ein Tiefstwert, der bereits am Sonntag beinahe geknackt in St. Jakob/Defereggental (Osttirol) wurde. Auch deshalb bleibt der Schnee abseits der befahrenen Straßen weiter liegen und deckt Österreich in eine weiße Hülle.
Erst ruhige Tage, dann Schnee-Schock
ORF-Star Sigi Fink warnt allerdings bereits schon vor dem nächsten Wintereinbruch. Nach dem Dauerfrost der nächsten Tage, die "speziell in Ober- und Niederösterreich, Wien, da und dort im Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten" erwartet werden, soll laut dem Meteorologen in einer Woche der nächste Wintereinbruch bevorstehen.
Damit könnte bereits eine ähnliche Schnee-Walze über das Land ziehen wie vergangenen Donnerstag. Konkret meint der ORF-Wettermann, dass dies allerdings nicht vor dem 8. Dezember der Fall sein wird. Als schwachen Trost prognostiziert Fink bis dahin aber eher "ruhigeres Wetter".
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