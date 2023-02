Nach Schminkaktion bei Halftime-Show: Rihannas Beauty-Marke geht durch die Decke

Rihannas Marke 'Fenty Beauty' verzeichnete einen Anstieg der Suchanfragen im Internet um 830 %, nachdem sie gestern während der Halbzeitshow des SuperBowl kurz Werbung für die Marke gemacht hatte.

Die Sängerin und Make-up-Mogulin legte eine spektakuläre Show in einem maßgeschneiderten roten Jumpsuit und Korsett von Loewe, einem maßgeschneiderten Alaïa-Mantel und dem Icon Velvet Liquid Lipstick von Fenty in der neuen Farbe "The MVP" hin.

"Diese rote Bühne verlangte nach der ultimativen roten Lippe von Rihanna", sagte Priscilla Ono, Fenty Beauty Global Makeup Artist. "Wir wollten, dass ihr Beauty-Look diesen Moment feiert und ihre zeitlose Schönheit widerspiegelt. Und für mich gibt es nichts ikonischeres für Rihanna als ihre weiche, matte Haut und eine kräftige rote Lippe." Besonders spannend, direkt nach dem Auftritt stiegen die Suchanfragen nach dem Make-Up, welches Rihanna bei dem Auftritt verwendete, um mehr als 830 % an.

© Fenty

Den größten Anstieg in den Suchanfragen gab es bei dem Song "B*tch Better Have My Money", wo die Zahl kurzfristig um 2600 % gestiegen war. Geld soll Rihanna jedoch keines für den Auftritt in der Halftime-Show bekommen haben.