Mann beißt in brutalem Kampf giftige Schlange tot

In einem Vorfall auf den Philippinen entging Boljulio Aleria nur knapp dem Tod, als er während einer Motorradfahrt in der Stadt Antequera von einer Schlange attackiert wurde. Die örtliche Polizei berichtet, dass die Schlange den Mann in Arm und Hand biss und sich sogar um seinen Körper wickelte.

Langer Kampf

Laut Berichten von „patrol.ph“ begann ein dramatischer Überlebenskampf, nachdem die Schlange zugebissen hatte. Über zehn Minuten lang rang Aleria mit dem Reptil um sein Leben. In einer wagemutigen Aktion griff er schließlich zum Äußersten, indem er in den Hals der Schlange biss und so ihren Tod herbeiführte. "Der Mann soll den Kopf der Schlange mit einer Hand gegriffen und ihr nach einem zehnminütigen Kampf in den Hals gebissen haben", so die Quelle.

Das Glück war auf seiner Seite, denn aufmerksame Passanten eilten herbei und brachten Aleria sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort erholt er sich nun von dem schockierenden Schlangenangriff. Ein Sprecher des Krankenhauses bestätigte: "Der Patient wird behandelt und macht gute Fortschritte."