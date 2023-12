Amateur-Kicker zündet Balkon an: Dann sticht Nachbar zu

Laut Polizeiberichten eskalierte der Konflikt, als der Fußballer angeblich einen Brand auf dem Balkon seines jüngeren Nachbarn verursacht haben soll.

Eine Tragödie ereignete sich gestern Abend in Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg, als ein Nachbarschaftsstreit tödlich endete. Ein 27-jähriger Mann soll seinen 33-jährigen Nachbarn, offenbar ein talentierter Kreisliga-Fußballer, mit einem Messer attackiert haben. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der beschaulichen Gemeinde.

Streit eskalierte

Laut Polizeiberichten eskalierte der Konflikt, als der Fußballer angeblich einen Brand auf dem Balkon seines jüngeren Nachbarn verursacht haben soll. Als dieser ihn zur Rede stellte, soll der 33-Jährige gewaltsam reagiert und seinen Kontrahenten mit einem Gegenstand attackiert haben. Der 27-jährige Nachbar wehrte sich anscheinend mit einem Messer, und der Fußballer erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Der Schwerverletzte wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, verlor jedoch den Kampf um sein Leben.

Die Bewohner sind schockiert über die Gewalttat, die die ruhige Gemeinde in Trauer versetzt. "Es ist erschreckend, dass so etwas in unserer Nachbarschaft passieren konnte. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Beteiligten", äußerte sich ein Anwohner betroffen. Die Hintergründe des Streits und die genauen Umstände des Vorfalls bleiben vorerst Gegenstand der laufenden Untersuchungen.