ER soll hinter Prigoschin-Anschlag stecken

Doppelmord vor Uni-Massaker: Prager Amokläufer tötete Vater und Baby 14 Opfer forderte der Amoklauf an der Prager Karls-Universität am Donnerstag. Nun wird klar: Der Schütze David K. soll zuvor nicht nur seinen Vater getötet haben, sondern ist laut Polizei auch für einen Doppelmord an einem Mann und seinem Baby vor einer Woche verantwortlich.