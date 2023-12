Neues Banksy-Kunstwerk nach einer Stunde von Irrem abgerissen

Ein bislang unbekannter junger Mann näherte sich dem modifizierten Stoppschild mit einem Bolzenschneider und schlug es herunter.

In einer blitzschnellen und skrupellosen Aktion wurde das neueste Werk des Streetart-Künstlers Banksy in den Straßen Londons demontiert, kaum dass er es auf Instagram geteilt hatte.

Mann schnitt es hinunter

Ein bislang unbekannter junger Mann näherte sich dem modifizierten Stoppschild mit einem Bolzenschneider und schlug es herunter. Das politisch motivierte Kunstwerk, das drei Militärdrohnen auf einem Stoppschild zeigt, ist bereits Millionen wert.

© Aaron Chown/AP ×

Banksy bestätigte eine Stunde zuvor auf Instagram die Urheberschaft des Werks. Doch kurz darauf tauchten zwei Männer auf. Einer von ihnen nutzte ein E-Bike als improvisierte Leiter und setzte einen Bolzenschneider ein, um das Schild in nur 60 Sekunden zu entfernen. Der Mann in der roten Jacke flüchtete mit seiner Beute, während Schaulustige ihn vergeblich stoppen wollten.Der 26-jährige Alex, ein Zeuge der ungewöhnlichen Szene, berichtete: "Wir sahen staunend zu, wie er es zerschlug. Wir sagten 'Was machst du da?', aber niemand wusste wirklich, was er tun sollte. Wir waren alle ein bisschen verwirrt; es wurde gehupt. Er riss das Schild ab, rannte über die Straße und lief weg."