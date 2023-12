Wegen Nackt-Foto: Ehemann tötet Susan (45) kaltblütig

Der Mediziner täuschte einen Unfall vor, indem er seine Frau die Treppe hinunterstieß und den Notruf wählte.

Ein Verbrechen erschüttert die Stadt San Clemente: Der Fruchtbarkeitsarzt Scott Sills (58) wurde wegen Mordes zweiten Grades für schuldig befunden, seine Frau Susann Sills (45) umgebracht zu haben. Der Mord geschah bereits 2016, blieb jedoch dank geschickter Täuschung des Täters unentdeckt.

Stieß Frau die Treppe hinunter

Nachdem die Geschäftsfrau ein pikantes Oben-ohne-Foto von sich veröffentlichte, eskalierte die Situation. Bezirksstaatsanwalt Todd Spitzer erklärte: "Scott Sills erdrosselte die Frau, die er zu lieben geschworen hatte, mit seinen eigenen Händen." Das Paar führte eine erfolgreiche Kinderwunsch-Klinik, doch Susann wollte die Beziehung beenden, was zuvor in besorgniserregenden Nachrichten an den späteren Mörder deutlich wurde.

© ORANGE COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT ×

Der Mediziner täuschte einen Unfall vor, indem er seine Frau die Treppe hinunterstieß und den Notruf wählte. Er behauptete, sie bewusstlos vorgefunden zu haben. Die Autopsie enthüllte jedoch, dass die Frau erwürgt worden war. Staatsanwalt Spitzer betonte die "kalkulierte Planung" dieses Verbrechens und die rücksichtslose Ermordung der Mutter von Zwillingen.