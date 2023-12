Paar ist seit 81 Jahren verheiratet: DAS ist ihr Geheimnis

Dorothy und Tim Walter, beide im Alter von hundert Jahren, sind seit 81 Jahren verheiratet.

Sie lernten sich während des Zweiten Weltkriegs im Alter von 18 Jahren kennen, als sie in einer Flugzeugfabrik in Southampton arbeiteten. Das Ehepaar, das heute in einem Pflegeheim in Wingham, Kent, lebt, führt sein anhaltendes Eheglück auf eine einfache Regel zurück: Sie streiten nie".

Frau Walter erinnerte sich liebevoll daran, wie sie sich "einfach ineinander verliebt haben", und betonte, dass der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe nicht in Meinungsverschiedenheiten, sondern in Übereinstimmung und offenen Diskussionen liegt.