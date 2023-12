Kettensägen-Attacke: Ex-DFB-Superstar zu Mega-Geldstrafe verurteilt

Der ehemalige Keeper wurde beschuldigt, den Carport seines Nachbarn am Starnberger See mit einer Kettensäge attackiert zu haben.

Die einstige Torwartlegende Jens Lehmann muss tief in die Tasche greifen. Das Amtsgericht Starnberg verhängte am Freitag eine Geldstrafe von 420.000 Euro gegen den Ex-Nationaltorwart aus Deutschland. Das Gericht verhängte 210 Tagessätze zu je 2000 Euro wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchtem Betrug.

Mit Kettensäge angegriffen

Der ehemalige Keeper, der einst für namhafte Vereine wie den FC Arsenal, Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart zwischen den Pfosten stand, wurde beschuldigt, den Carport seines Nachbarn am Starnberger See mit einer Kettensäge angesägt zu haben.

Zusätzlich soll Lehmann in den Jahren 2021 und 2022 gleich zweimal im Parkhaus des Münchner Flughafens die Parkgebühren umgangen haben. Laut Anklage lud er seinen Elektro-Porsche auf, fuhr dann knapp hinter anderen Fahrzeugen an der Ausfahrt-Schranke vorbei und entkam so ohne zu zahlen. Ein Trick, der ihm angeblich mehr als 300 Euro ersparte.

Die belastenden Beweise gegen den ehemaligen Fußballstar stammten aus Überwachungskameras, die ihn eindeutig bei seinen fragwürdigen Aktionen zeigten.