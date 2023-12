Real-Stars mit emotionaler Botschaft für verletzten Alaba

Im ersten Spiel nach dem Kreuzbandriss von David Alaba, und zugleich in der letzten Partie des Jahres gegen Alaves, schickten die Real-Madrid-Spieler ihrem Abwehr-Boss ganz besondere Weihnachtsgrüße ans Krankenbett.

Ein harter Schlag erschütterte die Königlichen am Sonntag, nachdem sie einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen Villareal errungen hatten. Denn nach Thibaut Courtois und Eder Militao erlitt mit Abwehr-Boss David Alaba, bereits der dritte Spieler in dieser Saison einen Kreuzbandriss. Für den österreichischen Nationalspieler bedeutet dies das vorzeitige Ende der Saison und eine langwierige Reha. Nach einer erfolgreichen Operation am Dienstag steht nun der mühsame Weg zurück auf den Platz bevor, idealerweise bis zum Start der EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli).

Doch bevor Real am Donnerstagabend im letzten Spiel des Jahres 2023 gegen Alaves die Tabellenführung jagte, übermittelte die Ancelotti-Startelf eine ganz besondere Botschaft an ihren verletzten Teamkollegen. Mit personalisierten Jacken mit den Worten: "Mucha Fuerza, David – viel Kraft, David" – betraten Jude Bellingham und Co. das Spielfeld in Vitoria. Dieses Bild zauberte dem 31-jährigen Wiener bestimmt ein Lächeln zurück ins Gesicht. Wie auch der knappe 1:0-Sieg seiner Mannschaftskameraden und der damit zurückeroberten Tabellenführung.

Modric: »Wir sind am A****«

Diese war jedoch hart umkämpft. Denn erst in der Nachspielzeit (90+2.) sorgte Lucas Vasquez bei den Biancos für die Entscheidung. Dabei hatten die Gäste im ersten Spiel nach dem Alba-Kreuzbandriss-Drama ab der 54. Minute wegen einer Roten Karte ohne ihren Kapitän Nacho auskommen müssen. Genauso wie im nächsten Liga-Spiel gegen RCD Mallorca (3. Jänner). Damit steht Ancelotti nur mehr Antonio Rüdiger in der Abwehrzentrale zur Verfügung.

Mittelfeldakteur Luka Modric brachte den Personalmangel auf den Punkt. "Wir sind am A**** wegen deiner Verletzung Brate. Wir erwarten dich bald David", schrieb der Kroate auf Instagram.