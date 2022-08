Hier geht ein Alligator an der Leine spazieren

"Wally", der lediglich als emotionale Unterstützungen beim Spaziergang dabei sein soll, erobert aktuell das Netz.

Die Parkbesucher waren fassungslos, als ein angeleinter Alligator von seinem Besitzer spazieren geführt wurde. Im LOVE Park in Philadelphia, USA, erlebten die Besucher eine große Überraschung, als Wally, ein "Hilfsalligator", gesichtet wurde. Das Reptil wurde dabei beobachtet, wie es sich in den Wasserspielen des Parks entspannte, über den Sprinklerlöchern stand und sich in den Springbrunnen räkelte.

Britt Miller, die mit ihrer Tochter spazieren ging, erzählte der Philly Voice : "Wir gingen gerade am LOVE Park vorbei und sahen dieses Kind, das mit einem Alligator im Springbrunnen spielte. "Natürlich waren eine Menge Leute da, die Fotos machten. Das Mädchen (das den Alligator hatte) schien mit ihrer Familie zusammen zu sein, die am Rand saß. Sie waren super freundlich. Die Leute haben den Alligator hochgehoben, ihn gestreichelt und alles Mögliche gemacht.

Wallys Besitzer, der aus New York stammt, sagte, er habe Wally "nach Philadelphia gebracht, um ihn mit den Einwohnern zu treffen und zu begrüßen." Das Tier ist als "Hilfsalligator" unterwegs und soll anderen Menschen Freude bereiten. "Er will geliebt und gestreichelt werden", sagte sein Besitzer.