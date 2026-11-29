In einer Innsbrucker Mäci-Filiale war es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen neun Männern gekommen. Dabei erlitten fünf Personen Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Mittendrin soll auch der Wiener Rapper RAF Camora gewesen sein.

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Tirol. Zu dem wüsten Raufhandel kam es am Samstagabend am Innsbrucker Mitterweg gegen 22.10 Uhr. Die Polizei rückte umgehend mit mehreren Streifen zum Einsatzort aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Crew des Rappers eskalierte

Im Zuge der anschließenden Erhebungs- und Fahndungstätigkeiten gelang es den Beamtinnen und Beamten, alle neun beteiligten Personen auszuforschen. Bei dem Vorfall in dem Innsbrucker Lokal zogen sich fünf Beteiligte Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden in der Innsbrucker Klinik behandelt, konnten das Krankenhaus nach der ambulanten Versorgung allerdings bereits wieder verlassen. Nach einem Medienbericht soll die Crew des Wiener Rappers RAF Camora nach einem Konzert in dem Fast-Food-Lokal völlig eskaliert sein.

Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft

Bei den Ausgeforschten handelt es sich um Männer im Alter zwischen 23 und 42 Jahren. Nach dem vollständigen Abschluss der polizeilichen Erhebungen werden sämtliche Beteiligte bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Auslöser noch unklar

Warum die Situation derart eskalierte und was genau der Auslöser für die tätliche Auseinandersetzung war, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. RAF Camora selbst war mittendrin - auf einem Video, das viral geht, ist er mit Pelzhaube am Kopf zu sehen, wie er einen aus seiner Crew zurückzuhalten versucht.