Bei einem Lawinenabgang im Tiroler Ötztal ist am Samstag eine Person zum Teil verschüttet worden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Unfall ereignete sich bei Sölden im Bereich des Rotkogels (2.947 Meter) im freien Skiraum und endete glimpflich.

Der Skifahrer konnte laut Leitstelle Tirol noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt geborgen werden. Im Einsatz standen auch drei Rettungshubschrauber und die Bergrettung.

In dem Gebiet galt am Samstag Warnstufe 3. Details zum Unfall lagen noch nicht vor.