Wochenlang out
Burgenland-Bischof bei Sturz verletzt
Das hat die Medienverantwortliche der Diözese Eisenstadt, Anneliese Rothleitner-Reinisch, laut Kathpress am Samstag mitgeteilt.
Auch interessant
Um sich vollständig zu erholen, werde sich der Bischof in den kommenden zwei bis drei Wochen zur Rekonvaleszenz zurückziehen, hieß es.
Seine Termine würden in dieser Zeit nach Möglichkeit verschoben oder von einer Vertretung wahrgenommen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden