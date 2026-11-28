Nach einem Sturz befindet sich burgenländische Bischof Ägidius Zsifkovics in ärztlicher Betreuung.

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Das hat die Medienverantwortliche der Diözese Eisenstadt, Anneliese Rothleitner-Reinisch, laut Kathpress am Samstag mitgeteilt.

Um sich vollständig zu erholen, werde sich der Bischof in den kommenden zwei bis drei Wochen zur Rekonvaleszenz zurückziehen, hieß es.

Seine Termine würden in dieser Zeit nach Möglichkeit verschoben oder von einer Vertretung wahrgenommen.