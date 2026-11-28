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Das Black-Friday-Wochenende ist da und damit geht die große Schnäppchenjagd in die finale Runde. Wenn du schon länger mit einem neuen iPad liebäugelst, solltest du dir das Apple iPad Air mit M4-Chip genauer ansehen.

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Ob für die Uni, den Job, kreative Projekte oder gemütliche Serienabende auf der Couch – das iPad Air ist ein vielseitiger Alltagsbegleiter, der Leistung und elegantes Design miteinander verbindet.

Warum sich das Apple iPad Air M4 lohnt

Mit seinem leistungsstarken M4-Chip, dem 11 Zoll großen Liquid Retina Display und 128 GB Speicher bietet das iPad Air eine hochwertige Ausstattung. Dank Wi-Fi 7, Touch ID sowie einer 12-Megapixel-Kamera auf der Vorder- und Rückseite bist du auch für Videocalls und mobiles Arbeiten bestens ausgestattet.

Besonders praktisch ist die ganztägige Akkulaufzeit. So kannst du unterwegs arbeiten, zeichnen, lesen oder deine Lieblingsserien streamen, ohne ständig nach einer Steckdose suchen zu müssen.

© Apple

Black-Friday-Wochenende: Jetzt die letzten Deals entdecken

Die große Shopping-Woche neigt sich dem Ende zu. Wenn du dir selbst ein Technik-Upgrade gönnen möchtest oder noch nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk suchst, lohnt sich jetzt ein Blick auf die aktuellen Apple-Angebote.

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