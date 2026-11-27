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Wer seinen Garten im nächsten Frühjahr wieder auf Vordermann bringen möchte, sollte jetzt zuschlagen. Den beliebten Kärcher K 3 FJ Home Hochdruckreiniger gibt es bei Amazon aktuell zum Black-Friday-Angebotspreis.

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Auch wenn die Gartensaison gerade vorbei ist, lohnt es sich, schon jetzt an den Frühling zu denken. Denn warum erst dann einen Hochdruckreiniger kaufen, wenn du ihn dringend brauchst? Mit den Black-Friday-Angeboten kannst du dich bereits jetzt für die nächste Gartensaison ausstatten und dabei sparen.

Kärcher-Hochdruckreiniger: Ein Must-have für deinen Garten

Mit einem maximalen Druck von 120 bar eignet sich der Kärcher K 3 FJ Home ideal für die Reinigung von Terrassen, Gartenmöbeln, Gartenwegen und Fahrrädern. Auch hartnäckigen Verschmutzungen kannst du damit zu Leibe rücken.

Besonders praktisch: Im Lieferumfang sind bereits ein Home-Kit und eine Schaumdüse enthalten. Letztere sorgt dafür, dass der Reinigungsschaum besser an den Oberflächen haftet und Schmutz effektiv gelöst werden kann.

© Kärcher

Jetzt kaufen, im Frühling profitieren

Wenn du ohnehin schon länger mit einem Kärcher liebäugelst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. So bist du bestens für den nächsten Frühjahrsputz im Garten gerüstet. Nutze die Black-Friday-Angebote, solange sie noch verfügbar sind!

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