Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
antony höjlund
© Getty Images

Mehrere Abgänge

Nächster Flop-Transfer verlässt Manchester United

01.09.25, 20:30
Teilen

Der ehemalige Sturm-Graz-Torjäger Rasmus Höjlund ist von Manchester United an Napoli verliehen worden. 

Der Däne soll bei Italiens Meister den verletzten Romelu Lukaku ersetzen. Für Höjlund hat Napoli laut Berichten auch eine Kaufoption, die sich auf 44 Millionen Euro belaufen soll. Zu United war der 22-Jährige vor zwei Jahren von Atalanta Bergamo gekommen, die Ablösesumme belief sich damals auf fast 80 Millionen Euro. In England konnte sich Höjlund nicht wirklich durchsetzen.

United gab auch den Brasilianer Antony fix an Betis Sevilla ab. Die Spanier bezahlten 25 Millionen Euro für den 25-jährigen Teamspieler, der in Manchester nie überzeugen konnte. Am letzten Tag der englischen Sommer-Transferzeit schlug der Traditionsclub indes auf der Torhüter-Position noch einmal zu.

 

Der Belgier Senne Lammens (23) kam von Royal Antwerpen um über 20 Millionen Euro nach Manchester, Bonuszahlungen könnten folgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden