Nächster Flop-Transfer verlässt Manchester United

Der ehemalige Sturm-Graz-Torjäger Rasmus Höjlund ist von Manchester United an Napoli verliehen worden.

Der Däne soll bei Italiens Meister den verletzten Romelu Lukaku ersetzen. Für Höjlund hat Napoli laut Berichten auch eine Kaufoption, die sich auf 44 Millionen Euro belaufen soll. Zu United war der 22-Jährige vor zwei Jahren von Atalanta Bergamo gekommen, die Ablösesumme belief sich damals auf fast 80 Millionen Euro. In England konnte sich Höjlund nicht wirklich durchsetzen.

United gab auch den Brasilianer Antony fix an Betis Sevilla ab. Die Spanier bezahlten 25 Millionen Euro für den 25-jährigen Teamspieler, der in Manchester nie überzeugen konnte. Am letzten Tag der englischen Sommer-Transferzeit schlug der Traditionsclub indes auf der Torhüter-Position noch einmal zu.

Der Belgier Senne Lammens (23) kam von Royal Antwerpen um über 20 Millionen Euro nach Manchester, Bonuszahlungen könnten folgen.