Abgang fix: Sturm-Star Bøving macht Last-Minute-Abflug

Das sind keine guten Nachrichten für Meister Sturm.

Offensivspieler William Bøving geht! Der 22-jährige Däne wechselt mit sofortiger Wirkung zu Mainz 05 in die deutsche Bundesliga, wie der Meister in einer Aussendung bekanntgab.

© GEPA

Bøving kam im Sommer 2022 vom FC Kopenhagen nach Graz und absolvierte insgesamt 116 Spiele für den SK Sturm, in denen er 21 Tore und 20 Assists verbuchte.

Vereint dankt ihm

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „William Bøving ist ein hervorragender junger Spieler, der in den vergangenen Jahren sehr viel zu den Erfolgen des SK Sturm beitragen konnte. Wir haben gemeinsam mit William entschieden, dass in diesem Sommer der richtige Zeitpunkt sowohl für ihn, als auch für uns als Klub gekommen ist, getrennte Wege zu gehen und ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere zu ermöglichen. Die Bedingungen für diesen Schritt sind nun gegeben, wir wünschen William nur das Beste für seine Zukunft in der deutschen Bundesliga und möchten uns auch auf diesem Wege nochmals für seinen Einsatz in schwarz-weiß bedanken!"

"Fantastische Zeit in Graz"

William Bøving zum Abschied: "Ich hatte eine fantastische Zeit hier in Graz , durfte zwei Meistertitel und zwei Cupsiege feiern, großartige Europacupnächte erleben und mich unter perfekten Bedingungen weiterentwickeln. Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt in eine noch größere Liga zu gehen. Ich möchte mich bei allen im Verein sowie ganz speziell bei den Fans für diese tollen Jahre bedanken, auf die ich immer extrem positiv zurückblicken werde."