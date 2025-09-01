ÖFB-Star Daniliuc geht in die Schweiz

Flavius Daniliuc setzt seine Karriere beim FC Basel fort. Der österreichische Internationale wechselte vom italienischen Drittligisten Salernitana zum aktuellen Schweizer Fußball-Meister.

Bei Basel erhielt der 24-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2028, wie der FCB am Montag mitteilte. Salernitana hatte Daniliuc in den vergangenen Saisonen an Red Bull Salzburg bzw. Hellas Verona verliehen. Für Österreich bestritt er bisher drei Länderspiele.

Daniliuc spielte im Nachwuchs bei Real Madrid und Bayern München, bevor er seine Profikarriere 2020 in Nizza richtig startete. Zwei Jahre später ging es weiter zu Salernitana. Der damals in der Serie A spielende Club stieg 2024 aus Italiens Oberhaus und auch heuer aus der Serie B ab.