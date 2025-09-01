Zu diesem Klub wechselt Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan verlässt Manchester City und wechselt in die Türkei.

Mehreren Medienberichten zufolge geht die Karriere des Mittelfeldstrategen bei Galatasaray Istanbul weiter. Dort unterschreibt der 34-Jährige laut "Sky" einen Zweijahresvertrag. Der türkische Journalist Yağız Sabuncuoğlu berichtet, dass Gündogan fünf Millionen Euro netto bei Gala verdienen wird.

Zuvor galt ein möglicher Wechsel als unwahrscheinlich, da der türkische Meister zu viele Spieler auf dieser Position schon hatte. Große Verletzungssorgen zwangen Gala nun zum Handeln.

Keine Zukunft bei den "Sky Blues"

Der Transfer muss jetzt schnell gehen. Obwohl das Transferfenster in der Türkei noch bis zum 12. September offen ist, müssen die Champions-League-Kader bis Dienstag, 24 Uhr, registriert sein.

Für Gündogan kommt der Wechsel zu einem idealen Zeitpunkt. Bei Manchester City spielt er aktuell keine Rolle. Der ehemalige DFB-Kapitän erhielt in den ersten drei Spielen in der Premier League keine einzige Einsatzminute.