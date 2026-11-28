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Du liebst Schmuck und möchtest dir die Vorweihnachtszeit mit ganz besonderen Überraschungen versüßen? Dann ist der PURELEI-Adventkalender genau das Richtige für dich. Hinter den Türchen warten wunderschöne Schmuckstücke, die deinen Looks das gewisse Etwas verleihen. Pünktlich zum Black-Friday-Wochenende lohnt sich ein Blick auf das Angebot besonders – schließlich steht der 1. Dezember schon vor der Tür!

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24 Schmuckstücke im Wert von 889,60 Euro

Der Purelei-Adventkalender 2026 enthält insgesamt 24 Schmuckstücke, verteilt auf vier Module. Darunter befinden sich längenverstellbare Halsketten, Armbänder, Ohrringe, Ringe und weitere Accessoires aus wasserfestem Edelstahl in Goldoptik.

Besonders beeindruckend ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Bei einem angegebenen Schmuckwert von 889,60 Euro zahlst du aktuell gerade einmal 127 Euro. Umgerechnet sind das nur rund 5,29 Euro pro Schmuckstück.

Was uns besonders gut gefällt: Die Schmuckstücke lassen sich wunderbar miteinander kombinieren. Ob angesagter Layering-Look mit mehreren Halsketten oder dezenter Schmuck für den Alltag – hier kannst du dich kreativ austoben.

© Purelei

Warum sich dieser Adventkalender besonders lohnt

Bei vielen Adventkalendern stellt sich die Frage, wie viel man vom Inhalt tatsächlich gebrauchen kann. Genau hier punktet Purelei. Die Schmuckstücke sind vielseitig kombinierbar, zeitlos und lassen sich das ganze Jahr über tragen.

Auch das wasserfeste Material ist ein großer Pluspunkt. Wenn du deinen Lieblingsschmuck gerne täglich trägst, ist das besonders praktisch.

Ob zum gemütlichen Strickpullover, zum schlichten Büro-Outfit oder zum eleganten Weihnachtskleid – mit goldfarbenem Schmuck kannst du deinem Look im Handumdrehen das gewisse Etwas verleihen.

© Purelei

Ein besonderes Geschenk an dich selbst

In der Vorweihnachtszeit sind wir ständig damit beschäftigt, Geschenke für andere zu besorgen. Warum also nicht auch einmal sich selbst eine Freude machen?

Mit dem Purelei-Adventkalender gönnst du dir 24 kleine Glücksmomente und baust gleichzeitig deine eigene Schmucksammlung aus.

Black-Friday-Megadeal: Jetzt für nur 127 Euro sichern

Schmuck im Wert von 889,60 Euro für gerade einmal 127 Euro – das entspricht rund 86 Prozent weniger als dem angegebenen Gesamtwert der enthaltenen Schmuckstücke.

Da der 1. Dezember bereits vor der Tür steht, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um dir deinen funkelnden Begleiter für die Adventzeit zu sichern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.