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Nie wieder mit leerem Handy-Akku unterwegs sein! Die kompakte INIU Powerbank mit 20.000 mAh und 45 Watt Schnellladeleistung gibt es bei Amazon jetzt im Black-Friday-Angebot.

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Ob auf Reisen, beim nächsten Weihnachtsmarktbesuch oder an einem langen Arbeitstag – ein leerer Smartphone-Akku kommt meistens genau dann, wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann. Eine leistungsstarke Powerbank gehört deshalb für uns zu den praktischsten Technik-Gadgets überhaupt.

Klein, kompakt und richtig leistungsstark

Die INIU Powerbank überzeugt mit einer Kapazität von 20.000 mAh, mit der du dein Smartphone je nach Modell mehrfach aufladen kannst. Dank der Schnellladeleistung von bis zu 45 Watt lassen sich kompatible Geräte besonders zügig mit neuer Energie versorgen.

© INIU

Trotz ihrer hohen Kapazität ist die Powerbank kompakt und lässt sich problemlos in deiner Handtasche oder deinem Rucksack verstauen. Sie eignet sich für zahlreiche iPhone- und Samsung-Modelle und ist unter Beachtung der jeweiligen Airline-Vorschriften auch ein praktischer Reisebegleiter im Handgepäck.

Jetzt beim Black Friday sparen

Wenn du noch keine leistungsstarke Powerbank besitzt, ist das aktuelle Amazon-Angebot eine gute Gelegenheit. Auch als praktisches Weihnachtsgeschenk für Technikliebhaber oder Vielreisende eignet sich das kleine Gadget hervorragend.

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