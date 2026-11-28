Warnung
30 Zentimeter Neuschnee: Extreme Lawinengefahr
Die Lageberichte der Bundesländer Tirol und Vorarlberg meldeten für Samstag für höher gelegene Bereiche in den Zentralalpen die Warnstufe drei der fünfteiligen Skala. Der Wind hat den Neuschnee vom Donnerstag - lokal fielen bis zu 30 Zentimeter - vor allem im Hochgebirge verfrachtet. Im unteren Teil der Schneedecke können Schwachschichten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.
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Vorsicht sei allgemein in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten geboten. Betroffen seien alle Hangexpositionen oberhalb von rund 2.600 Metern. Einzig bei Südhängen finden sich die Schwachschichten vermehrt erst oberhalb von rund 3.000 Metern. In Tirol sind vor allem der Bereich zwischen Samnaungruppe und Zillertaler Alpen und Osttirol mit der Venediger- und Glocknergruppe betroffen. In Vorarlberg gilt die Warnstufe drei für das Rätikon und Teile der Silvretta.
Lawinengefahr verringert sich vorerst nicht
Auch in den Hohen Tauern im Süden Salzburgs dürfte die Situation ähnlich sein. Der tägliche Lagebericht startet im Bundesland zwar erst mit 1. Dezember, wie ein Meteorologe der Geosphere Austria zur APA sagte, könne man aber davon ausgehen, dass auch dort Vorsicht in hohen Lagen geboten sei.
Die Lawinengefahr bleibt auch über den Samstag hinaus bestehen. Wie die Lawinenwarndienste betonten, habe man derzeit noch wenig Informationen aus dem Gelände, weshalb Wintersportler die Lawinengefahr vor Ort besonders gründlich prüfen und beurteilen sollten. Dazu sei Erfahrung nötig.
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