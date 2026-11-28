Die Polizei wurde in der Nacht zu einer Wohnung in den 21. Bezirk gerufen. Dort fand sie eine Leiche und die blutverschmierte Ex-Freundin. Sie wurde festgenommen.

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Die Einsatzkräfte wurden in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag zu einer Adresse im 21. Bezirk gerufen. Als die Polizisten an der besagten Wohnung ankamen, machte ihnen eine blutverschmierte Frau die Tür auf. Da für die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar war, was genau passiert war, brachten sie die Frau zunächst aus der Wohnung heraus und sicherten sie ab.

Wiederbelebungsversuche bleiben leider erfolglos

Bei der anschließenden Kontrolle der Räumlichkeiten entdeckten die Polizisten einen 34-jährigen Mann, der am Boden lag. Er wies zumindest eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers auf. Die Beamten begannen sofort mit der Reanimation und führten diese durch, bis die Berufsrettung Wien eintraf. Doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg – die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 34-Jährigen feststellen.

Frau greift einschreitende Polizisten an

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der angetroffenen Frau um die ehemalige Lebensgefährtin des verstorbenen Mannes. Anfangs befand sie sich in einem emotionalen Ausnahmezustand, weshalb sie zunächst keine konkreten Angaben zum Geschehen machen konnte. Im weiteren Verlauf der Amtshandlung schlug ihr Verhalten gegenüber den Polizisten jedoch um: Sie agierte zunehmend provokant, wollte immer wieder zurück in die Wohnung und beschimpfte die Einsatzkräfte. Schließlich trat die 34-Jährige nach einem Beamten und leistete massiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Folge: Noch am Freitag wurde die Frau vorläufig festgenommen.

Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen

Mittlerweile hat das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, den Fall übernommen. Bei einer ersten Befragung verstrickte sich die 34-jährige Verdächtige in widersprüchliche Aussagen. Im Laufe des Samstags soll sie nun erneut einvernommen werden. Wie genau sich der Vorfall zugetragen hat und was zu dem Tod des Mannes führte, ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.