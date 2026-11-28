Ein ungewöhnliches Farbenspiel am Wiener Nachthimmel sorgte zuletzt für Rätselraten im Netz. Selbst ORF-Meteorologe Sigi Fink bat seine Community um Hilfe bei der Suche nach der lila Lichtquelle.

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Ein nächtlicher violetter Schimmer über den westlichen Wiener Bezirken Penzing und Hietzing hat zuletzt online für viel Aufmerksamkeit gesorgt. ORF-Meteorologe Sigi Fink wandte sich direkt an seine Follower und bat um Aufklärung: "Bitte sendets mir mal die Lichtquelle, die den Wiener Himmel im Westen der Stadt bei Penzing/Hietzing so lila erscheinen lässt! Es sind keine Nordlichter, tiefe Wolken und Schneefall streuen das Bodenlicht, die Lichtquelle, die von unten raufstrahlt."

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Rasenlampen im Allianz Stadion

Die Auflösung folgte prompt durch die Community in den Kommentaren. "Die Beleuchtung ist beim Rapid Stadion, also wärme Beleuchtung", schrieb ein Nutzer. Ein weiterer Follower erklärte genauer: "Das ist vom Allianz Stadion die Rasenbeleuchtung. Wird immer in den Wintermonaten benützt, ist bei anderen Vereinen auch so." Auch ein dritter Hinweis bestätigte: "Das sind angeblich Rasen- und Wachstumslampen vom Rapid Stadion in Hütteldorf."

UV-Strahler im Rapid-Stadion

Tatsächlich setzt der SK Rapid Wien im Allianz Stadion trotz des frühen Wintereinbruchs auf intensive Rasenpflege - oe24 berichtete. Nach einem Rekord-Schneefall am Donnerstag, bei dem auf der Hohen Warte 17 Zentimeter gemessen wurden – so viel wie im November seit über 40 Jahren nicht mehr –, sollen die grün-weißen Kicker für die letzten beiden Heimspiele des Jahres gegen den LASK und Ried perfekte Bedingungen vorfinden. Dafür kommen abends UV-Strahler zum Einsatz, die den Rasen beleuchten und den Himmel durch die tiefen Wolken violett färben.

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Spott über violette Farben

Auf Social Media blieb die Farbwahl nicht unkommentiert, da Violett und Weiß ausgerechnet die Vereinsfarben des Stadtrivalen Austria Wien sind, während Rapid in Grün und Weiß spielt.

"Violette Farben über Hütteldorf - kannst auch keinem erzählen", kommentierte ein User. Weitere Kommentare lauteten "Wien ist violett" und "Forza Viola!".

"Sicher Austrianer gewesen"

Auch der Instagram-Account "Sternzeichen Gürtel" veröffentlichte ein Video eines Autofahrers, der am Allianz Stadion in Hütteldorf vorbeifährt und die Lichtquelle direkt zeigt. Ein User kommentierte den Clip augenzwinkernd mit den Worten: "Sicher Austrianer gewesen."

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Nachdem der Instagram-Account "Thug Life Austria" ein Foto des violetten Himmels in Penzing geteilt hatte, reagierten die User ebenfalls mit Humor. "Das sieht unglaublich schön aus. Wie haben die Neos das gemacht?", fragte ein Nutzer scherzhaft.

Tabellenspitze überstrahlt die Farbwahl

Für den SK Rapid Wien dürfte der farbliche Nebeneffekt der Rasenpflege sportlich gesehen leicht zu verkraften sein. Nach 13 gespielten Runden stehen die Hütteldorfer mit sechs Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg an der Tabellenspitze und lassen ihre Fans vom ersten Meistertitel seit 2008 träumen.