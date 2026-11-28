Nach der Trennung von Manuel Neuer (40) bekommt Anika Neuer viel Rückhalt.

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Nach der Trennung von Bayern-Tormann Manuel Neuer erhält Anika Neuer viel Zuspruch aus ihrem Umfeld. Wie der "Heimatsport" der "Mittelbayerischen" berichtet, teilte die 26-Jährige in ihrer Insta-Story eine besondere Aufmunterung ihrer früheren Mitspielerinnen vom Handball-Verein ESV Regensburg. Diese schickten ihr einen virtuellen Adventskalender mit nummerierten Säckchen und einer Karte.

Anika Neuer: "Bestes Team!"

Die "Bunkerladies" richteten demnach folgende Worte an Anika: "Hallo Ani, die Bunkerladies schicken dir ganz viel Liebe in Form von einem Adventskalender. Wir stehen immer hinter dir! Jeder von uns hat ein Türchen vorbereitet – sei gespannt! :) Wir haben dich lieb! Deine Bunkerladies." Anika Neuer reagierte darauf mit den Worten: "Wie kann ich so glücklich sein? Bestes Team!"

Vier Jahre lang lief Anika Neuer in Regensburg für den Handball-Zweitligisten auf. Auch ihr Bruder ist als Handballer aktiv und führt den Bundesligisten HC Erlangen als Kapitän an.

Diskussionen nach der Trennung

Manuel Neuer hatte sich kurz nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes von Anika Neuer getrennt. Der zweite Sohn des Paares kam im August dieses Jahres auf die Welt, was für viele Diskussionen rund um den Zeitpunkt der Trennung sorgte.

In den sozialen Netzwerken sorgten auch Reaktionen aus dem prominenten Umfeld für Aufmerksamkeit. Lina Kimmich (35), Ehefrau von Bayerns Vize-Kapitän Kimmich, markierte bei Instagram einen Beitrag der Paarberaterin Ruth Marquardt mit "Gefällt mir", in dem die Art und Weise der überraschenden Trennung während des Wochenbetts kritisiert wird - oe24 berichtete. Ebenso setzten Ines-Sarah Laimer (29), Frau von Bayern-Verteidiger Konrad Laimer (29), Sophia Schneiderhan (26), die Verlobte der DFB-Legende Michael Ballack (50) und Ann-Kathrin Götze (36), die Ehefrau von Neuers früherem Bayern- und Nationalteam-Kollegen Mario Götze (34/Eintracht Frankfurt), ein Like unter diesen Beitrag.

Reha und Worte von Sportdirektor Freund

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund erklärte laut "Bild"-Bericht, Manuel Neuer habe eine nicht ganz einfache Phase hinter sich und die Auszeit habe ihm gutgetan, während sich seine Schmerzen gebessert hätten. Zu privaten Themen wollte sich Freund nicht äußern und mahnte mit Blick auf schnelle Meinungen im Netz zur Vorsicht, wenn Hintergründe fehlen; mit der Rückkehr nach München setzt Neuer seine Reha fort und Anika Neuer erhält weiter Zuspruch.