Nach heftigen Regenfällen im Zuge des Klimaphänomens El Niño sind mehrere Städte in Peru und Ecuador von Überschwemmungen betroffen.

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In Ecuador seien 34 Menschen infolge von Starkregen ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutz am Freitag (Ortszeit) mit. Insgesamt seien 47.000 Menschen von den heftigen Niederschlägen betroffen.

In der westecuadorianischen Stadt Manta wateten Einwohner durch brusttiefes Wasser und trieben auf Matratzen, nachdem zwei Flüsse über die Ufer getreten waren. "Wir liegen seit vier Tagen im Schlamm", sagte die 41-jährige Fernanda Navarrete. Sie habe seit sehr langer Zeit keine Überschwemmungen von solchem Ausmaß gesehen, gab sie an.

© APA/AFP/RALPH ZAPATA

Hüfthohes Wasser in Nordperu

In Piura, der Hauptstadt der gleichnamigen Region im Norden Perus, standen unterdessen nach zwölf Stunden heftigen Regens die Straßen der Stadt hüfthoch unter Wasser. In dem überfluteten Haus von Pierre Garavito, einem Bewohner des Viertels Santa Margarita, trieb ein Kühlschrank im Wasser. "Das ist erst der erste heftige Regen des El-Niño-Phänomens, und sehen Sie, wie es mit uns umspringt. Ich habe alles verloren, alles", sagte er .

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Rund 2.000 Familien seien in Piura von den Regenfällen betroffen, teilte der Leiter der Nationalen Zivilschutzbehörde, Luis Vásquez, dem Radiosender RPP mit. Die Zivilschutzbehörde schickte nach eigenen Angaben per Lufttransport fünf Tonnen humanitäre Hilfe in das Gebiet. Perus Präsidentin Keiko Fujimori verschob wegen der Krise eine Reise nach Kolumbien und kündigte an, in die betroffenen Gebiete zu reisen.

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Notstand in mehreren lateinamerikanischen Staaten

Peru und Ecuador gehören zu mehreren lateinamerikanischen Staaten, die wegen El Niño den nationalen Notstand ausgerufen haben. Bei dem natürlich auftretenden Klimaphänomen erwärmt sich die Wasseroberfläche im östlichen und zentralen Pazifik nahe des Äquators, was weltweit Auswirkungen auf Wind, Luftdruck und Niederschläge hat. In der Folge steigt das Risiko für Wetterextreme.

Üblicherweise tritt das Phänomen El Niño alle zwei bis sieben Jahre auf und dauert zwischen neun und zwölf Monate an. In Kombination drohen der menschengemachte Klimawandel und El Niño Experten zufolge 2027 zum weltweit heißesten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen zu machen.