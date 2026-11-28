Sandra Wollner erzählt vom Unvorstellbaren: von einer Mutter – gespielt von Birgit Minichmayr –, die ihre Tochter verliert, und von ihrem Leben danach. Das Interview zum Filmstart.

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Mit ihrem neuen Film hat Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Wollner (43) schon bei den Filmfestspielen in Cannes für Furore gesorgt: "EVERYTIME" (jetzt im Kino) wurde als bester Film in der Kategorie "Un Certain Regard" ausgezeichnet. Jetzt geht das Werk der gebürtigen Österreicherin, die seit Jahren in Berlin lebt, als deutscher Beitrag ins Rennen um den Auslands-Oscar.

Das Leben nach der Tragödie

Der plötzliche Tod von Jessie (Carla Hüttermann) hinterlässt im Leben ihrer Mutter Ella (Birgit Minichmayr), ihrer kleinen Schwester Melli (Lotte Shirin Keiling) und ihres Freundes Lux (Tristan López), dem alle die Schuld geben, eine unglaubliche Leere. Der Film folgt diesem merkwürdigen Trio dabei, wie sie ein Jahr später versuchen, zwischen Erinnerungen und einer Zukunft, die es nicht gibt, weiterzumachen. "EVERYTIME" erzählt von Verlust, Trauer, Schuld und verschobenen Realitäten.

Im MADONNA-Interview sprechen die Filmschaffende Sandra Wollner und Schauspielerin Birgit Minichmayr (49) über den Film, die gemeinsamen Dreharbeiten und Trauer.

Das Interview

"EVERYTIME": Ab 27. November 2026 im Kino 1 / 7 Der Tod von Jessie hinterlässt eine Leere im Leben von ihrer Mutter Ella, Schwester Melli und Freund Lux. © The Barricades/Panama Film/Gregory Oke Ella (Birgit Minichmayr). © The Barricades/Panama Film/Gregory Oke Alle geben Lux (Tristan López) die Schuld an Jessies Tod. © The Barricades/Panama Film/Gregory Oke

Die Schreibweise von "EVERYTIME" fiel mir als Erstes ins Auge. Welche Bedeutung hat sie? Sandra Wollner: Wenn man das großschreibt, bekommt es etwas, das sich nicht nur auf "jedes Mal" bezieht. Es wird zu einem Eigennamen, vielleicht ein Ort, eine Zeit, ein Raum-Zeitkontinuum. Nick Cave hat zwei Söhne verloren und sagte sinngemäß: Trauer ist nichts, worüber wir hinwegkommen, sondern ein Ort, in dem wir uns aufhalten und an dem wir leben müssen. Ich glaube, in der Trauer passiert eine merkwürdige Überlappung von Zeiten. Wir haben jemanden verloren und erinnern die Person sehr stark, das heißt, wir zwingen eine Vergangenheit in unsere Gegenwart. Wir denken aber nie nur über das Vergangene, sondern auch immer über das "Was wäre, wenn", über die Zukunft dieser Person, nach. In diesen Momenten überschneiden sich alle Zeiten. Das ist das Grundgerüst dieser Idee.

Sie erzählen die Trauer ein Jahr nach dem Verlust, wenn sie Alltag ist. Wie haben Sie das dargestellt? Birgit Minichmayr: Das ist ein mäandernder Zustand. Mal ist es abwesender, mal anwesender, aber es ist immer da. Maren hat mir diesen Begriff gegeben; sie meinte, das fühlt sich an, als ob man radioaktiv verstrahlt wurde und man diese Radioaktivität einfach nicht mehr loskriegt. Das ist eine gute Beschreibung, auch wenn Verstrahlung andere Assoziationen auslöst. Sie kriegt vielleicht nicht die Dimension, die es für mich haben müsste, wenn es zu diesem widernatürlichen Zustand kommt, als Eltern zu erfahren, dass die Kinder vor einem gegangen sind. Diese stete abwesende Anwesenheit, die so unendlich viele Gesichter zeigt, war meine Aufgabe.

“Mal ist es abwesender, mal anwesender, aber es ist immer da.” Birgit Minichmayr über das Leben mit Trauer.

Warum haben Sie die Geschichte nicht gleich nach dem Tod von Jessie weitererzählt? Wollner: Es erschien mir nicht darstellbar. Es gab bestimmt eine Zeit, in der Ella nicht "funktioniert" hat, in der sie auf Hilfe angewiesen war, aber sie hatte im Grunde gar keine Wahl. Da ist ja noch ihre jüngere Tochter und die beiden mussten einen Weg finden, weiterzumachen. Die Trauer hat sich gewissermaßen in den Alltag eingeschrieben und beginnt von dort aus, ein Eigenleben zu entwickeln.

Wie sind Sie für diesen Film zusammengekommen? Wollner: Ich war schon immer ein Fangirl und wollte mit Birgit arbeiten. Aber ich hatte sie nicht beim Schreiben der Figur im Kopf. Es war aber schon lange ein sehnlicher Wunsch, der dann in Erfüllung ging.

Minichmayr: Bei mir war es genauso. Vom ersten Film, von "Das unmögliche Bild", an war ich von Sandras ungewöhnlicher Erzählkraft hingerissen. Dann kam das Buch zu "EVERYTIME" auf den Tisch und wir haben ein Konstellations-Casting mit Lotte (Keiling) und Tristan (López) gemacht. Ich war sehr aufgeregt. Ich wollte das unbedingt haben.

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Was war das Schöne an der gemeinsamen Arbeit? Minichmayr: Alles, ehrlich gesagt. Ich fand, mit Sandra zu arbeiten, sehr besonders. Ich muss es immer mit Musik vergleichen: Sandra strahlt eine Atmosphäre aus, die wie Musik ist. Es ist ein intuitiver Prozess. Man kann sich aufmachen und will ihr natürlich das Beste von einem geben, das möglich ist.

Wollner: Für mich war es die volle Offenbarung, weil ich so ein Vertrauen hatte. Wir hatten eine Szene, ein Bild, das ich früher schon im Kopf hatte: Ella liegt einfach auf der Couch. Greg (Kameramann Gregory Oke) meinte: "Sollen wir nicht den Zoom nehmen?" Ich bin in dieses Bild hineingefallen. Was Birgit mit den kleinsten Mikrobewegungen schafft! Es war magisch.

Minichmayr: Ja, magisch, genau, so fand ich das die ganze Zeit. Das klingt so groß. Es war sehr bescheiden. Wir waren harte Arbeiterinnen darin. Es war kein Abgefeiere, obwohl "magisch" das immer so auslöst. Aber da drinnen waren wirklich gute Geister unterwegs in diesem Geisterfilm.

Hat man die Schwere des Themas am Set gespürt? Minichmayr: Ich fand, dass trotz der Schwere des Themas in der Arbeit selbst auch eine wichtige Leichtigkeit da war bzw. mir die Arbeit durch Sandras Regie so leicht von der Hand ging, eine totale Fokussierung und Konzentriertheit. Man denkt immer, am Set herrscht dann so eine Schwere. Das gibt‘s natürlich auch, aber bei uns waren wir einfach in einer so großen Klarheit, vor allem Sandra. Und die Kraft dieses Films liegt aber für mich auch darin, dass er die Zuschauenden in Ruhe lässt und nicht mit manipulativer Kraft auf sie einwirkt. So empfand ich das auch beim Drehen.

Macht die Auseinandersetzung mit dem Thema Trauer trotzdem etwas mit einem? Minichmayr: Ich habe bestimmt etwas davon nach Hause getragen. Aber das würde ich immer abstreiten. Ich würde es fast als kokett empfinden, zu sagen: "Das war der intensivste Dreh und es ging mir voll schlecht danach." Ich würde darauf nie ehrlich antworten, weil ich das nicht interessant finde. Es ist Teil meiner Arbeit. Es ist kein Operieren am offenen Herzen und ich habe mich dazu entschieden.

“Ich glaube, nicht Kinder trauern anders, sondern jeder trauert anders.” Sandra Wollner über das Leben nach dem Verlust.

Wir sehen die Trauer einer Mutter und die eines Kindes. Sehen Sie da Unterschiede? Wollner: Ich bin keine Expertin und möchte mir das gar nicht anmaßen. Ich kann nur Expertin in meinem eigenen Buch sein. Aber ich habe Begegnungen mit Mellis – mit Kindern, aber auch mit einer bereits erwachsenen Melli – gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass die Melli, die ich geschrieben habe, noch gar nicht wirklich angefangen hat zu trauern. Es gibt eine Form von Abwesenheit, die sie wahrnimmt, und eine Lücke, die sie füllt. Aber dieser bewusste Prozess hat noch nicht angefangen. Ich glaube, nicht Kinder trauern anders, sondern jeder trauert anders. Es ist so schwierig, Trauer zu teilen, dass du alleine bist. Natürlich gibt es Begegnungen mit Leuten, die etwas Ähnliches erlebt haben, aber dennoch bist du auf einer sehr einsamen Insel damit.

Minichmayr: Es gibt kein erlösendes Momentum. Auch wenn man darüber spricht, geht das nicht weg. Man kann sich immer wieder besprechen, aber die Trauer oder der Verlust, die Tatsache, löst sich nicht auf.