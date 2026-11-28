In ihrer bewegenden Doku "Heal" spricht Prinzessin Kate so offen wie selten über ihre Krebserkrankung, die eigene Sterblichkeit und ihren Weg zurück ins Leben.

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Es sind Bilder, die mitten ins Herz treffen: Prinzessin Kate (44) liegt ihren Kindern George (13), Charlotte (11) und Louis (8) sowie Ehemann William (44) in den Armen. Hinter ihr liegt eine strapaziöse Bergtour – doch die wohl schwerste Reise ihres Lebens hat sie bereits hinter sich. In ihrer sehr persönlichen Dokumentation "Heal" (zu Deutsch: „Heilen“), die am Sonntag, 29. November, auf BBC Premiere feiert, gewährt Kate Einblicke in ihr Seelenleben.

Wie der Krebs Kate veränderte

In der Dokumentation "Heal" zeigt sich Kate von ihrer verletzlichen Seite © Insta/princeandprincessofwales

Im Jänner 2024 musste sich Kate einer schweren Bauchoperation unterziehen. Die anschließenden Untersuchungen brachten die erschütternde Diagnose: Krebs. Im März machte sie ihre Erkrankung öffentlich, zog sich weitgehend zurück und absolvierte eine Chemotherapie. "Wenn man so etwas erlebt hat, ist es sehr schwer, wieder der Mensch zu werden, der man vorher war", erzählt die 44-Jährige in der bewegenden Dokumentation. "Krebs verändert dich. Man muss akzeptieren, dass das Leben nicht unendlich ist."

37 Kilometer zu Fuß über Stock und Stein

Am 29. November strahlt die BBC die Doku aus. © Insta/princeandprincessofwales

William und die Kinder erwarteten Kate am Ziel. © Instagram/princeandprincessofwales

“Oft erkennen wir erst durch Schmerz, dass dahinter eine größere Schönheit liegt.” Prinzessin Kate

Zur Aufarbeitung stellte sich Kate in diesem Juni einer ganz besonderen Herausforderung: Innerhalb von 24 Stunden erklomm sie im Rahmen der National Three Peaks Challenge die höchsten Gipfel Englands, Schottlands und von Wales. 37 Kilometer und über 3.000 Höhenmeter – an ihrer Seite: Bruder James Middleton. Ein symbolischer Aufstieg zurück ins Leben.

Strahlend präsentierten sich Kate und William bei ihrer Indienreise. © Getty Images

Und eine Aktion, mit der die Dreifachmama Spenden für die Royal Marsden Cancer Charity sammelte. Auch sämtliche Vertriebserlöse ihrer Dokumentation "Heal" kommen der Stiftung zugute. Und: Prinzessin Kate möchte damit vor allem anderen Betroffenen Mut machen. Ihre berührende Erkenntnis: "Oft erkennen wir erst durch Schmerz, dass dahinter eine größere Schönheit liegt."