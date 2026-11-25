Anlässlich ihres 30. Geburtstags präsentiert sich das Model von einer ungewohnt freizügigen Seite. Für die französische "Vogue" ließ Hailey Bieber nicht nur alle Hüllen fallen, sondern zeigte sich auch so verletzlich und reflektiert wie selten zuvor.

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Hailey feierte am 22. November 2026 ihren 30. Geburtstag. Nur wenige Tage später präsentiert sie sich als Coverstar der Dezember/Jänner-Ausgabe 2026/27 der französischen "Vogue" - und das völlig nackt. Die Botschaft ist klar: Hier posiert keine unsichere Nachwuchsschönheit mehr, sondern eine Frau, die ihren Körper, ihre Rolle und ihren Platz in der Welt endgültig für sich beansprucht.

Pünktlich zum 30. Geburtstag: Hailey Bieber erfindet sich neu

Schluss mit brav und zurückhaltend: Mit gebleichten Augenbrauen und einem Avantgarde-Look hat Starfotograf Mert Alas das Model in Paris für die Vogue France inszeniert. Neben gewagten Outfits – darunter feuerrote Latex-Korsetts, Spitze und Goldschmuck – sorgt vor allem eine Aufnahme für Schnappatmung: Eine Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt Hailey Bieber völlig nackt. Auf dem Boden kauernd, die Beine an den Körper gezogen, blickt sie mit bestechender Intensität direkt in die Kamera.

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Ihr emotionaler Blick zurück auf die 20er

Hailey Bieber ist längst mehr als das Model an der Seite eines berühmten Popstars. Sie hat sich eine eigene Karriere aufgebaut, ist Unternehmerin und gehört zu den einflussreichen Gesichtern der internationalen Beauty-Branche. Besonders spannend wird es deshalb im begleitenden Interview, in dem sie über die Frau spricht, die sie heute ist – und über die Entscheidungen, die ihr Leben geprägt haben.

Angesprochen auf ihren runden Meilenstein blickt die Unternehmerin ehrlich auf das turbulente vergangene Jahrzehnt zurück: "Wenn ich mit 20 gewusst hätte, was die kommenden zehn Jahre für mich bereithalten, wäre ich damals viel weniger ängstlich gewesen. Ich habe einfach alles infrage gestellt: Werde ich meinen Weg finden? Werde ich jemals heiraten? Werde ich Kinder bekommen? Am Ende hat sich alles viel, viel besser gefügt, als ich es mir je hätte erträumen können."

"Ehe war auch eine Form der Emanzipation"

Justin Bieber und Hailey Bieber © Billboard via Getty Images

Auf die Frage, was Unabhängigkeit für sie heute bedeutet, erklärt Hailey, dass sie bereits mit 17 Jahren das Elternhaus verlassen und ihr eigenes Geld verdient habe. Während Kritiker sie jahrelang vor allem als "Frau von Popstar Justin Bieber" abstempeln wollten, sieht sie ihren Lebensweg völlig anders. Über ihre frühe Hochzeit mit Justin im Jahr 2018 (sie war damals 21) findet sie überraschende Worte:

„Es mag widersprüchlich klingen, aber die Heirat war für mich auch eine Form der Emanzipation. Es ist eine Entscheidung, die dich vollkommen dazu verpflichtet, zu der Person zu stehen, die du bist."

Die Schattenseiten des "Rhode"-Erfolgs

Schon als junges Mädchen habe sie davon geträumt, eine eigene Beauty-Marke zu gründen. Mit Rhode wurde dieser Wunsch Wirklichkeit. Hailey beschreibt die Marke als einen Ort der Freiheit, an dem sie ihre eigenen Regeln aufstellen kann.

Dabei habe sie bewusst auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Ihr sei schon früh klar gewesen, dass sie nicht ihr ganzes Leben als Model arbeiten würde. Doch der Weg an die Spitze war nicht einfach: Hailey verrät, dass sie beim Aufbau ihrer Marke Enttäuschungen und Verrat von Menschen ertragen musste, denen sie vertraut hatte. Rückschläge, die sie rückblickend jedoch nur widerstandsfähiger gemacht haben.

Mama aus Leidenschaft: Sohn Jack Blues verändert alles

Heute dreht sich ihr Lebensmittelpunkt vor allem um ihren Sohn Jack Blues, der 2024 zur Welt kam. "Früher bin ich in letzter Sekunde in ein Flugzeug gesprungen und habe ein Meeting ans nächste gereiht. Heute plane ich alles mit einem einzigen Gedanken im Kopf: Ich organisiere mein Leben so, dass ich die Arbeit schnell und effektiv erledige, um so viel Zeit wie möglich mit meinem Kind zu verbringen", so Hailey.