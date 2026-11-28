Liebe & Macht - Hinter den Kulissen des Wiener Kongresses

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Europa am Anfang des 19. Jahrhunderts war müde von den jahrelangen Kriegsmachenschaften Napoleons, als dieser schließlich unterlag und auf die Insel Elba verbannt wurde.

Europa musste sich neu aufstellen

Doch was sollte aus Europa werden, nach Französischer Revolution und den Koalitionskriegen? All das und spannenderweise noch viel mehr sollte am "Wiener Kongress", der von September 1814 bis Juni 1815 unter der Leitung von Metternich in Österreichs Hauptstadt stattfand, ausgelotet werden: Neue Grenzen sollten verhandelt werden, aber auch Themen wie Sklaverei und sogar Urheberrechte. Delegationen nahezu aller europäischer Staaten und Mächte fanden sich in Wien ein.

Liebe & Macht © ueberreuter

Neuer Einfluss von Frauen im Fokus

Viele Frauen agierten bei den Verhandlungen als Vermittlerinnen, Lobbyistinnen und geschickte Networkerinnen, waren nicht mehr nur der schöne Aufputz an männlicher Seite. Diesen spannenden Aspekt hat Katrin Unterreiner, Wiener Historikerin und langjährige wissenschaftliche Leiterin der Schloss Schönbrunn Betriebe, in ihrem Buch Liebe und Macht genau untersucht.

Heike Makatsch als Schaustellerin in der Serie "Vienna Game". © Katalin Vermes © 2024

Plastischer Blick auf Ereignis

Im Buch legt Unterreiner die Mechanismen offen, die bei der großen Zusammenkunft in Wien einwirkten. Ob logistische Herausforderungen rund um den Kongress (unfassbar viele Menschen mussten extra verköstigt werden) oder gezielte Spitzeleien – kaum etwas wurde dem Zufall überlassen. Unterreiner gewährt mit diesem Buch nicht nur einen sehr plastischen Einblick auf ein historisches Großereignis, das enorme Auswirkungen hatte. Sie zeigt auch, wie sich die Zeiten für Frauen geändert hatten. Französische Revolution und Co. sorgten für erste Mini-Schritte zu einem unabhängigeren Leben. Außerdem liest sich Liebe & Macht wie ein Unterhaltungsroman, was bei einem historischen Thema nun auch nicht verkehrt ist. Spannung und historischer Erkenntnisgewinn schließen einander nicht zwingend aus.

"Vienna Game": Hype um Machtspiele & Eskapaden

Seit kurzem ist mit Vienna Game die passende Serie zum Buch beim Streamingdienst Disney+ abrufbar.

Hochkarätige Besetzung

Marlene Tanczik gibt die clevere Strategin Wilhelmine von Sagan, Daniel Donskoy ist der charismatische Spion Baron Amor Łaski und Alexander Scheer gibt den köstlich überforderten Machtstrategen Metternich. In weiteren Rollen zu sehen: Erwin Steinhauer, Roxane Duran oder Heike Makatsch - die Serie ist hochkarätig besetzt. Für die farbenfroh-verträumten Kostüme sind Modeschöpferin Susanne Bisovsky (Couture Design) sowie Elisabeth Binder-Neururer (Kostümdesign) verantwortlich.

Die Serie zeichnet sich auf allen Ebenen und dem Thema entsprechend durch Opulenz aus, der Anfang ist wie ein Fiebertraum und die Eindrücke kommen Schlag auf Schlag: eine Verfolgungsjagd, ein aufgeflogener Liebhaber und die dramatischen Nachwehen von Napoleons Niederlage. Durch die große Aufregung kommt man erst langsam rein in die Handlung.

Mischung

Trotzdem erweist sich, wie schon bei Stoffen wie Bridgerton oder Die Kaiserin die Mischung aus Geschichte und dramaturgischer Aufbereitung - angereichert mit Sex und Intrigen - als Glücksfall.