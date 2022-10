18-jähriger Lehrling brach durch Decke - schwer verletzt

Der 18-Jährige war mit Malerarbeiten beschäftigt und stürzte aus gut sechseinhalb Metern.

Eine 18-Jährige ist am Montagnachmittag auf einer Baustelle in Unterlangkampfen (Bezirk Kufstein) durch die Decke eines Gebäudes gebrochen. Der Lehrling zog sich bei dem Sturz aus gut sechseinhalb Metern laut Polizei schwere Verletzungen an den Beinen zu. Die Österreicherin wollte gerade ein Fenster für Malerarbeiten abkleben, als offenbar ein Brett verrutschte, das ein Loch am Fußboden abdeckte und absichern sollte. Sie wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.