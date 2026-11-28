Über Nacht hat sich der Tristacher See in Osttirol in ein weißes Blütenmeer verwandelt. Ein derartiges Naturschauspiel aus Eisblumen gab es dort laut lokalen Angaben seit 40 Jahren nicht mehr.

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Tirol. Auf dem Tristacher See am Fuß der Lienzer Dolomiten haben sich über Nacht bizarre, teils riesige Eisblumen gebildet. Das Team des angrenzenden Parkhotels Tristachersee teilte Fotos in den sozialen Medien. "Am Morgen war der See übersät von einem Blumenteppich…", heißt es in dem Posting.

Das Parkhotel-Team erzählt dazu eine Osttiroler Sage über eine Winterfee, die auf dem Eis getanzt haben soll.

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Zuletzt gab es das Naturphänomen am Tristacher See vor etwa 40 Jahren zu sehen.

Das steckt hinter dem Phänomen

Aus wissenschaftlicher Sicht entsteht das Phänomen auf einer frischen, noch dünnen Eisschicht, wenn die Lufttemperatur über Nacht stark absinkt. Durch den großen Temperaturunterschied zwischen dem relativ warmen Eis und der eiskalten Luft darüber steigt Feuchtigkeit auf und gefriert an winzigen Unebenheiten zu blütenartigen Eiskristallen.

Ungewöhnlicher Winter-Moment

Ob hinter dem Anblick reine Physik oder die sagenumwobene Winterfee steckt, lässt das Parkhotel mit einem "Wer weiß" offen. Für die Gäste und das Team am einzigen Badesee Osttirols bleibt vor allem ein ungewöhnlicher Winter-Moment.