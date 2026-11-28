Eisblumen
See verwandelt sich über Nacht in ein Blütenmeer
Tirol. Auf dem Tristacher See am Fuß der Lienzer Dolomiten haben sich über Nacht bizarre, teils riesige Eisblumen gebildet. Das Team des angrenzenden Parkhotels Tristachersee teilte Fotos in den sozialen Medien. "Am Morgen war der See übersät von einem Blumenteppich…", heißt es in dem Posting.
Das Parkhotel-Team erzählt dazu eine Osttiroler Sage über eine Winterfee, die auf dem Eis getanzt haben soll.
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Zuletzt gab es das Naturphänomen am Tristacher See vor etwa 40 Jahren zu sehen.
Das steckt hinter dem Phänomen
Aus wissenschaftlicher Sicht entsteht das Phänomen auf einer frischen, noch dünnen Eisschicht, wenn die Lufttemperatur über Nacht stark absinkt. Durch den großen Temperaturunterschied zwischen dem relativ warmen Eis und der eiskalten Luft darüber steigt Feuchtigkeit auf und gefriert an winzigen Unebenheiten zu blütenartigen Eiskristallen.
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Ungewöhnlicher Winter-Moment
Ob hinter dem Anblick reine Physik oder die sagenumwobene Winterfee steckt, lässt das Parkhotel mit einem "Wer weiß" offen. Für die Gäste und das Team am einzigen Badesee Osttirols bleibt vor allem ein ungewöhnlicher Winter-Moment.
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