Ein Konzertbesuch in Wien endete für eine Frau mit einem Einsatz von Polizei und Rettung. Nachdem sie ein Getränk von einem fremden Mann angenommen hatte, riss ihre Erinnerung ab.

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Während des RAF-Camora-Konzerts in der Wiener Stadthalle entdeckte ein Sicherheitsmitarbeiter die Betroffene im Bereich der Sanitäranlagen. Sie wirkte zu diesem Zeitpunkt vollkommen aufgelöst und war sichtlich beeinträchtigt. Das Sicherheitspersonal reagierte sofort, brachte die Frau zur Sanitätsstelle vor Ort und alarmierte die anwesenden Beamtinnen der Polizei.

Erinnerungslücke nach kurzem Gespräch

In einer ersten Befragung schilderte die Frau den Polizistinnen, was zuvor geschehen war. Sie habe im Laufe des Konzerts einen Mann kennengelernt und von ihm ein Getränk erhalten. Was danach passierte, weiß sie nicht mehr – ab diesem Moment fehlt ihr jede Erinnerung an den weiteren Abend.

Rettung brachte Frau ins Spital

Da die Frau nicht nur stark beeinträchtigt war, sondern auch über Schmerzen im Intimbereich klagte, wurde die Berufsrettung Wien hinzugezogen. Es besteht der Verdacht einer Vergewaltigung. Die Einsatzkräfte brachten sie zur genauen medizinischen Abklärung und weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Landeskriminalamt bittet um Zeugenhinweise

Mittlerweile hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Um den genauen Ablauf zu klären, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die den Vorfall beobachtet oder im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise werden – auf Wunsch auch vertraulich – unter der Telefonnummer 01-31310-25300 entgegengenommen.