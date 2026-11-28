In der Dokumentation "Heal" gewährt Prinzessin Kate (44) tiefgreifende Einblicke in ihre schwere Erkrankung – und verrät, wer ihr damals im Spitalsbett unbemerkt Kraft gab.

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Am Sonntag strahlt der britische Sender BBC die neue Dokumentation "Heal" (dt. "Heilen“) aus, über welche die „Daily Mail" bereits vorab berichtet. Darin erinnert sich die 44-Jährige an den Januar 2024 zurück, als sie nach einer schweren Bauchoperation im Krankenhaus lag. Ihre damalige Wahrnehmung beschreibt sie als äußerst getrübt: "Ich glaube, ich war sozusagen mal bei Bewusstsein, mal nicht." In diesen Phasen bemerkte sie eine unbekannte Person an ihrem Bett, die ihre Hand hielt. Bis heute ist unklar, wer damals bei ihr war. "Es war eine wirklich dunkle Zeit", schildert die Prinzessin die Situation und ergänzt über die stille Begleitung: "Diese Person hat nicht mit mir gesprochen. Sie hat nicht versucht, irgendetwas in Ordnung zu bringen. Sie war einfach nur da." Zu diesem Zeitpunkt wusste die dreifache Mutter noch nichts von ihrer Krebsdiagnose. Es folgte eine monatelange Chemotherapie, in der sie sich auch mit der Frage auseinandersetzen musste, wie viel Lebenszeit ihr noch bleiben würde.

Sehnsucht nach der Natur

Während der langen Tage im Spital träumte sich Kate immer wieder hinaus ins Freie – an das Meer, zwischen Bäume und an die frische Luft. Nachdem sie im Januar 2025 verkünden konnte, dass sich ihr Krebs in Remission befindet, setzte sie sich für den Juni 2026 ein ambitioniertes Ziel: Innerhalb von nur 24 Stunden wollte sie die jeweils höchsten Berge von Schottland, England und Wales erklimmen. Trotz gezielten Trainings blieb bis zuletzt die Ungewissheit, ob ihr Körper den Strapazen nach der Erkrankung bereits wieder gewachsen war. Die Dokumentation begleitet sie auf diesem Weg. Den ersten Gipfel bewältigte sie im Alleingang, während ihr bei den beiden darauffolgenden Aufstiegen ihr jüngerer Bruder James Middleton (39) samt seiner Hündin Isla zur Seite stand.

Tränen am Gipfel des Scafell Pike

Ein besonders emotionaler Moment ereignete sich am Gipfel des 978 Meter hohen Scafell Pike, dem höchsten Berg Englands. Dort zückte James sein Smartphone, um seiner Schwester drei Sprachnachrichten vorzuspielen, die Prinz William (44) ihm zuvor geschickt hatte. Zu hören waren die Stimmen der gemeinsamen Kinder. Der achtjährige Louis schickte liebevolle Worte: "Hallo, Mama. Ich hab dich ganz doll lieb und hoffe, dass du den Aufstieg gut schaffst." Weiter sagte er: "Denk daran, ich bin immer bei dir in deinem Herzen, und ich hab dich sehr lieb." Auch der 13-jährige George feuerte seine Mutter an: "Mach weiter so, wir stehen hinter dir. Wir lieben dich so sehr. Wir sehen uns, wenn du zurückkommst." Schließlich richtete auch die elfjährige Charlotte ihre Wünsche aus: "Wir sind so stolz auf dich, dass du diese Wanderung machst und dich diesen Herausforderungen stellst. Wir wünschen dir ganz viel Glück und ich werde dich anfeuern. Bis bald." Diese Botschaften rührten Kate zu Tränen. Sie verdeutlichte, was ihr bereits im Krankenhaus die nötige Kraft gegeben hatte: "Sie haben mir einen Grund gegeben, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Sie werden mir einen Grund geben, diese Herausforderung zu meistern … und nach Hause zu kommen. Das ist für die Kleinen."

Emotionales Wiedersehen im Tal

Auf den letzten Metern vor dem finalen Gipfel motivierte sich die Prinzessin selbst lautstark: "Los, Beine, ihr habt es fast geschafft! Gut gemacht, Körper!" Im Tal erwartete sie schließlich ein großes Familien-Empfangskomitee, bestehend aus ihren Eltern Carole (71) und Michael Middleton (77), ihrem Ehemann William sowie ihren drei Kindern, die sie mit Umarmungen und Küssen begrüßten. Durch die Krebserkrankung habe sie wieder gelernt, das Leben intensiv auszukosten. Abschließend zieht Kate ein persönliches Fazit aus den vergangenen Jahren: "Oftmals erkennen wir erst durch Schmerz, dass dahinter eine größere Schönheit verborgen liegt."