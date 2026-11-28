SpaceX
Google will Rechenleistung von Elon Musk kaufen
Musk, der SpaceX und den E-Autobauer Tesla leitet, teilte das am Samstag auf seiner Plattform X mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Stellungnahmen der beteiligten Unternehmen lagen zunächst nicht vor. Google und SpaceX haben im Juni eine mehrjährige Vereinbarung über Cloud-Dienste geschlossen.
Auch interessant
Demnach zahlt die Google-Mutter Alphabet von Oktober dieses Jahres bis Juni 2029 monatlich 920 Millionen Dollar (839,65 Mio. Euro) an das Raumfahrtunternehmen. Die gemieteten Kapazitäten umfassen unter anderem 110.000 Nvidia-Prozessoren.
SpaceX vermietet auch Rechenkapazität an das KI-Start-up Anthropic. Angesichts des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) investiert das Unternehmen massiv in neue Rechenzentren in den US-Staaten Texas und Arizona.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden