Der Internetriese Google ist nach Angaben von Elon Musk an der Anmietung weiterer Rechenkapazitäten seiner Raumfahrtfirma SpaceX interessiert.

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Musk, der SpaceX und den E-Autobauer Tesla leitet, teilte das am Samstag auf seiner Plattform X mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Stellungnahmen der beteiligten Unternehmen lagen zunächst nicht vor. Google und SpaceX haben im Juni eine mehrjährige Vereinbarung über Cloud-Dienste geschlossen.

Demnach zahlt die Google-Mutter Alphabet von Oktober dieses Jahres bis Juni 2029 monatlich 920 Millionen Dollar (839,65 Mio. Euro) an das Raumfahrtunternehmen. Die gemieteten Kapazitäten umfassen unter anderem 110.000 Nvidia-Prozessoren.

SpaceX vermietet auch Rechenkapazität an das KI-Start-up Anthropic. Angesichts des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) investiert das Unternehmen massiv in neue Rechenzentren in den US-Staaten Texas und Arizona.