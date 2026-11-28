Der Flughafenvorstand übernimmt im Sommer 2027 den Chefposten bei der Bahn. Er ist ein Change-Manager

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Aufstieg. Seine Karriere hat am Flughafen so richtig abgehoben, jetzt will er die Österreichischen Bundesbahnen auf Schiene bringen. Julian Jäger, derzeit Vorstand des Flughafens Wien, wird neuer ÖBB-Chef. Darauf habe sich, wie oe24 und andere Medien berichteten, das Aufsichtsratspräsidium der Bundesbahnen nach einem Hearing am Dienstag geeinigt.

Verhandlungssache: Gehalt noch offen

Drei Personen sind angehört worden. Dass Jäger zum Zug kommt, soll bei der kommenden Aufsichtsratssitzung der ÖBB-Holding am 9. Dezember vorgelegt werden. Erst dann wird es offiziell. Und erst dann muss auch ein Vertrag geschlossen werden, in dem es unter anderem um das Gehalt geht.

Als ÖBB-Chef könnte Julian Jäger rund 400.000 Euro weniger verdienen wie als Flughafenboss. Die ÖBB sind deutlich größer als die Flughafen Wien AG. 2025 erwirtschaftete der ÖBB-Konzern rund 6,16 Mrd. € Umsatz und beschäftigte 48.249 Personen. Die Flughafen-Wien-Gruppe kam auf 1,129 Mrd. € Umsatz und durchschnittlich 5.253 Vollzeitäquivalente.

Silvia Angelo ließ ihren ÖBB-Infrastruktur AG-Vorstandsfunktion auslaufen und bewarb sich ebenfalls als ÖBB-Chefin. Sie kommt aber nicht zum Zug. © APA/HELMUT FOHRINGER

Julian Jäger folgt Mitte 2027 auf ÖBB-CEO Andreas Matthä, der dann in Pension geht.

Verkehrs-Profi: Bestgereiht im Hearing

Platz 1. Jäger war bestgereihter im Hearing. "Er ist ein echter Verkehrsprofi", berichtet ein Bekannter von ihm gegenüber oe24. "Mobilität bewegt ihn." Deshalb werde Jäger auch sehr von Verkehrsminister Peter Hanke geschätzt. Der Minister hält große Stücke auf Verkehrsprofi Jäger. Im Hearing war auch der Kabinettschef des Verkehrsministers, Dr. Peter Walder-Wintersteiner. Er hatte allerdings kein Stimmrecht, war wegen der Wichtigkeit der Wahl aber mit im Hearing, wo die Kandidaten gemustert wurden.

Jäger setzte sich insbesondere gegen die ÖBB-Infrastrukturvorständin Silvia Angelo durch, die lange als Favoritin für den Job gegolten hatte. Beide gelten als SPÖ-Kandidaten. Letztlich habe die frühere SPÖ-Staatssekretärin Brigitte Ederer, Aufsichtsratschefin der ÖBB-Holding, stark auf Jäger gesetzt. Insbesondere seine Managementerfahrung soll dabei gezählt haben.

Jäger leitet seit Herbst 2011 gemeinsam mit Günther Ofner die Geschicke des Flughafens Wien. Der 55-Jährige ist studierter Jurist und seit 2002 in der Flugbranche. Er begann als juristischer Mitarbeiter, leitete dann den Malta International Airport, wo Wien Miteigentümer ist.

Am Dienstag Good-Bye-Punsch für Angelo

Zug verpasst. Die langjährige Bahnmanagerin Silvia Angelo hat den Zug an die Konzernspitze im Hearing verpasst. Bei den ÖBB gibt es für die Mitarbeiter immer einen Vorstandspunsch im Winter, wo die Vorstände zum Punsch einladen. Der wurde verschoben auf 1. Dezember und wurde zum "Goodbye Punsch" für Angelo umgetauft.

Change-Manager. Jäger wird mehr als Change-Manager betrachtet. Er zeichnete sich als Trouble-Shooter aus beim Terminal 3. Und die ÖBB brauchen auch neuen Wind. Im Jahr 2027 steht die große ÖBB-Reform an, die Staatsbahn muss die Weichen neu stellen, das spricht für einen Chef, der von außen kommt.