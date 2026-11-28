Auf Hamburgs bekannter Partymeile hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und erlag im Spital seinen Verletzungen, während der Lenker flüchtete.

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Deutschland. Auf Hamburgs bekannter Partymeile Reeperbahn hat sich am Samstag gegen 4.12 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Im Bereich der östlichen Zufahrt der Reeperbahn (Höhe Hausnummer 5) trat ein Mann auf die Fahrbahn und wurde von einem weißen Mercedes frontal erfasst, wie "Bild" berichtet.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls schleuderte das Opfer zuerst über die Motorhaube und prallte anschließend massiv gegen die Windschutzscheibe. Einsatzkräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten unter laufender Reanimation in ein Spital, wo er kurz darauf verstarb.

Lenker ergriff zu Fuß die Flucht

Nach dem Zusammenstoß brachte der Lenker sein Fahrzeug zum Stillstand und ergriff sofort zu Fuß die Flucht. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, von dem flüchtigen Fahrer fehlt bislang jedoch jede Spur.

Unklar blieb in der Früh zunächst, ob der Fußgänger zum Zeitpunkt der Kollision eine Ampel zum Überqueren der Straße nutzen wollte.

Wegen des tödlichen Unfalls musste die stark befahrene Verbindung im Zentrum von St. Pauli zwischen der Helgoländer Allee und der Davidstraße über Stunden gesperrt werden. Erst gegen 8 Uhr gab die Polizei die Strecke wieder für den Verkehr frei.